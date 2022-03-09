У Росії спалили військкомат, щоб не йти на війну проти України

У Луховицях Московської області росіянин спалив місцевий військкомат, щоб зірвати мобілізацію ЗС РФ, яку кремлівський режим проводить під виглядом "навчальних зборів".

У Росії чоловік спалив військкомат на підтримку України та щоб знищити архів з особистими справами призовників. Відео диверсії оприлюднив Telegram-канал Basta.

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"Росіянин розфарбував ворота місцевого військкомату в кольори державного прапора України та написав: я не піду вбивати братів. Після чого він переліз через паркан і закинув у вікна будівлі коктейлі Молотова, що викликало пожежу. Таким чином молодик спробував знищити архів з особистими даними резервістів-призовників, яких можуть відправити на війну в Україну", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чоловік закликав співгромадян вчиняти такі ж активні та радикальні дії, оскільки вуличні протести не дають бажаного результату.

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