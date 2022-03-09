У Bellingcat назвали найслабшу сторону армії окупанта

Журналіст-розслідувач з Bellingcat розповів про те, яке найслабше місце у російських військових, які напали на Україну. Зважаючи на те, як окупанти втрачають техніку та людей, вони точно не розраховували на таку відсіч.

В ефірі єдиного телемарафону українських каналів болгарський медіаексперт та журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв проаналізував ситуацію та назвав найслабшу сторону армії окупантів. І першим провалом російських військ стало те, що вони не розраховували на таку боротьбу українців, пише Укрінформ.

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"Абсолютно згодний, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні", – пояснив журналіст.

Тож такі дірки будуть збільшуватись з кожним днем, адже російські війська дуже розкидані по території, тож доставити до них цистерни майже неможливо.

Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали, і зараз це бачимо наочно, – наголосив Грозєв.

На жаль, журналіст не виключає те, що РФ найближчі дні може вдарити по містах ракетами, але й там на окупантів чекає "несподіванка"

"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде", – зазначив журналіст.

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