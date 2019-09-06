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Серіал Кріпосна

Джамала вибрала найкращі пісні за 10 років своєї кар'єри: насолоджуйтесь

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Джамала випустила збірку своїх хітів - фото 1
Джамала випустила збірку своїх хітів

Співака Джамала офіційно представила реліз "10" – збірку найкращих композицій за свою десятирічну кар'єру. У компіляцію ввійшли 22 пісні, що раніше виходили на альбомах "Крила", "Подих", Thank You, All or Nothing і For Every Heart, а також сингли 1944, Solo, "Злива" і "Заманили".

"Збірка "10" – це моя історія за останні десять років. Кожна пісня на цій платівці – це моя маленька історія про радощі, любов або драму, які я переживала. Для мене важлива кожна з них. З них складається мій всесвіт, складається пазл мого життя. Дуже хочу, аби частинки тепла, чесності, відкритості потрапили в серця моїх слухачів", – поділилась Джамала.

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На кінець осені запланований вихід вінілової версії збірки "10", яка буде включати тільки десять композицій, а поки що слухайте цифровий реліз із усіх 22 найкращих пісень Джа!

* для прослуховування повної версії пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі

Крім цього, восени 2019 року Джамала вирушить в турне містами України, приурочене до десятиріччя її творчої діяльності. Тур охопить 12 міст і завершиться 6 грудня концертом в Одесі. Програма отримала назву "10" і міститиме найкращі композиції Джамали за всю її кар'єру – від дебютного авторського синглу You're Made Of Love до пісні Solo, написаної американськими сонграйтерами на чолі з мультиплатиновим продюсером Брайаном Тоддом.

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jamala

Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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