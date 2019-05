Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019

У фіналі Євробачення 2019 переміг представник Нідерландів Дункан Лоуренс з ліричною піснею "Arcade". Слухайте онлайн переможну композицію та вчіть текст!

Євробачення 2019 вкотре довело, що це – передусім пісенний конкурс. Дункан Лоуренс не влаштовував яскравого чи епатажного шоу на сцені Тель-Авіва, але зумів підкорити Європу своїм голосом та чуттєвою піснею "Arcade".

Це цікаво: Біографія і цікаві факти про переможця Євробачення 2019

У фіналі конкурсу 25-річний представник Нідерландів отримав 492 бали від суддів та глядачів, випередивши своїх найближчих переслідувачів з Італії та Росії, які посіли друге і третє місце відповідно. Чим же Дункан так вразив шанувальників Євробачення? Насамперед – відвертою історією.

Слухати і дивитися онлайн виступ Duncan Laurence – Arcade:

Прикметно, що Лоуренс самотужки написав слова і музику "Arcade" ще кілька років тому. Зворушливу пісню нідерландець присвятив своїй коханій людині, яка померла у молодому віці.

Це історія про пошук кохання в нашому житті. Це надія на іноді недосяжне. Надія на те, що ви знайдете те, що потрібно вам в житті, – пояснює автор сенс пісні.

Щира композиція одразу знайшла відгук у серцях єврофанів. Після прем'єри треку Дункан Лоуренс очолив рейтинг букмекерів, ставши фаворитом Євробачення.

Текст і слова пісні "Arcade"

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it carried it carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please carry me carry me carry me home

I've spent all of the love I saved

We were always a losing game

Small town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Oh, oh oh oh

Oh oh oh oh oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'for it begun

Still I carried I carried, I carry on

Oh, oh oh oh

Oh oh oh oh oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game (2)

I don’t need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Oh, oh oh oh

Oh oh oh oh oh

All I know, all I know

Loving you is a losing game (2)

Дункан Лоуренс - переможець Євробачення 2019

Переклад пісні переможця Євробачення 2019

Розбите серце – все, що залишилося,

Я все ще латаю його осколки.

Але вже втратив кілька частинок, коли

Я ніс його, ніс його, ніс його додому

Я боюся самого себе

Мій розум неначе мені не належить

Тиша дзвенить в моїй голові

Благаю, відведи мене, відведи мене, відведи додому

Я витратив всю любов, яку беріг

Ми завжди були приречені на поразку

Провінційний хлопець у великій аркаді

Я став залежним від цієї безнадійної гри

[Приспів]

Все, що я знаю, все, що я знаю

Любити тебе – це заздалегідь програшна гра

Скільки монеток закинуто в ігровий автомат?

Знадобилося зовсім трохи, щоб нас розлучити

Я побачив кінець ще до його початку

Але все одно ніс цю ношу далі, далі, далі

[Приспів]

Все, що я знаю, все, що я знаю

Любити тебе – це заздалегідь програшна гра (2)

Мені не потрібні твої гри, гра закінчена

Дай мені зійти з цих американських гірок

[Приспів]

Все, що я знаю, все, що я знаю

Любити тебе – це заздалегідь програшна гра (2)

Дункан Лоуренс

Тут більше: Результати голосування у фіналі Євробачення