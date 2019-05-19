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Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019

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Дункан Лоуренс (Нідерланди) виграв Євробачення 2019 - фото 1
Дункан Лоуренс (Нідерланди) виграв Євробачення 2019 / gettyimages

У фіналі Євробачення 2019 переміг представник Нідерландів Дункан Лоуренс з ліричною піснею "Arcade". Слухайте онлайн переможну композицію та вчіть текст!

Євробачення 2019 вкотре довело, що це – передусім пісенний конкурс. Дункан Лоуренс не влаштовував яскравого чи епатажного шоу на сцені Тель-Авіва, але зумів підкорити Європу своїм голосом та чуттєвою піснею "Arcade".

Це цікаво: Біографія і цікаві факти про переможця Євробачення 2019

У фіналі конкурсу 25-річний представник Нідерландів отримав 492 бали від суддів та глядачів, випередивши своїх найближчих переслідувачів з Італії та Росії, які посіли друге і третє місце відповідно. Чим же Дункан так вразив шанувальників Євробачення? Насамперед – відвертою історією.

Слухати і дивитися онлайн виступ Duncan Laurence – Arcade:

Прикметно, що Лоуренс самотужки написав слова і музику "Arcade" ще кілька років тому. Зворушливу пісню нідерландець присвятив своїй коханій людині, яка померла у молодому віці.

Це історія про пошук кохання в нашому житті. Це надія на іноді недосяжне. Надія на те, що ви знайдете те, що потрібно вам в житті, – пояснює автор сенс пісні.

Щира композиція одразу знайшла відгук у серцях єврофанів. Після прем'єри треку Дункан Лоуренс очолив рейтинг букмекерів, ставши фаворитом Євробачення.

Текст і слова пісні "Arcade"

A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it carried it carried it home

I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please carry me carry me carry me home

I've spent all of the love I saved
We were always a losing game
Small town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game

Oh, oh oh oh
Oh oh oh oh oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game

How many pennies in the slot
Giving us up didn't take a lot
I saw the end 'for it begun
Still I carried I carried, I carry on

Oh, oh oh oh
Oh oh oh oh oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game (2)

I don’t need your games, game over
Get me off this rollercoaster

Oh, oh oh oh
Oh oh oh oh oh
All I know, all I know
Loving you is a losing game (2)

Дункан Лоуренс - переможець Євробачення 2019 - фото 328556
Дункан Лоуренс - переможець Євробачення 2019

Переклад пісні переможця Євробачення 2019

Розбите серце – все, що залишилося,
Я все ще латаю його осколки.
Але вже втратив кілька частинок, коли
Я ніс його, ніс його, ніс його додому
Я боюся самого себе
Мій розум неначе мені не належить
Тиша дзвенить в моїй голові
Благаю, відведи мене, відведи мене, відведи додому

Я витратив всю любов, яку беріг
Ми завжди були приречені на поразку
Провінційний хлопець у великій аркаді
Я став залежним від цієї безнадійної гри

[Приспів]
Все, що я знаю, все, що я знаю
Любити тебе – це заздалегідь програшна гра

Скільки монеток закинуто в ігровий автомат?
Знадобилося зовсім трохи, щоб нас розлучити
Я побачив кінець ще до його початку
Але все одно ніс цю ношу далі, далі, далі

[Приспів]
Все, що я знаю, все, що я знаю
Любити тебе – це заздалегідь програшна гра (2)

Мені не потрібні твої гри, гра закінчена
Дай мені зійти з цих американських гірок

[Приспів]
Все, що я знаю, все, що я знаю
Любити тебе – це заздалегідь програшна гра (2)

Дункан Лоуренс - фото 328557
Дункан Лоуренс

Тут більше: Результати голосування у фіналі Євробачення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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