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Фінал Євробачення 2019: результати голосування і таблиця оцінок
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Фінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 26 артистів, завершився у Тель-Авіві. Глядачі та національне журі країн-учасниць обрало переможця престижного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!
Євробачення 2019 відбулося у Лісабоні. За перемогу в фіналі змагалися 26 учасників, 20 з яких потрапили до фіналу після двох півфіналів, а ще шестеро отримали це право автоматично.
Тут більше: Дивіться повне відео фіналу Євробачення 2019
Фіналістам Євробачення потрібно було здобути якнайбільше балів від членів національного журі і глядачів 41 країн. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україна, нагадаємо, не голосувала, оскільки відмовилася від участі в конкурсі.
Результати голосування Євробачення 2019
|Учасник
|Бали суддів
|Оцінки глядачів
|Підсумки
|Мальта
|75
|20
|95
|Албанія
|43
|Чехія
|150
|7
|157
|Німеччина
|32
|32
|Росія
|125
|244
|369
|Данія
|69
|51
|Сан-Марино
|16
|65
|Північна Македонія
|237
|59
|295
|Швеція
|239
|93
|Словенія
|46
|59
|105
|Кіпр
|69
|32
|101
|Нідерланди
|231
|492
|Греція
|47
|24
|71
|Ізраїль
|12
|35
|Норвегія
|47
|291
|338
|Великобританія
|13
|3
|Ісландія
|48
|186
|234
|Естонія
|38
|86
|Білорусь
|18
|31
|Азерйбаджан
|197
|100
|297
|Франція
|67
|38
|105
|Італія
|212
|253
|465
|Сербія
|36
|54
|92
|Швейцарія
|143
|360
|Австралія
|154
|131
|285
|Іспанія
|7
|53
|60
Таким чином переможцем Євробачення 2019 став...
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