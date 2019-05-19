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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Фінал Євробачення 2019: результати голосування і таблиця оцінок

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Оцінки на Євробаченні 2019 - фото 1
Оцінки на Євробаченні 2019

Фінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 26 артистів, завершився у Тель-Авіві. Глядачі та національне журі країн-учасниць обрало переможця престижного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!

Євробачення 2019 відбулося у Лісабоні. За перемогу в фіналі змагалися 26 учасників, 20 з яких потрапили до фіналу після двох півфіналів, а ще шестеро отримали це право автоматично.

Тут більше: Дивіться повне відео фіналу Євробачення 2019

Фіналістам Євробачення потрібно було здобути якнайбільше балів від членів національного журі і глядачів 41 країн. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україна, нагадаємо, не голосувала, оскільки відмовилася від участі в конкурсі.

Результати голосування Євробачення 2019

Учасник Бали суддів Оцінки глядачів Підсумки
Мальта 75 20 95
Албанія 43
Чехія 150 7 157
Німеччина 32 32
Росія 125 244 369
Данія 69 51
Сан-Марино 16 65
Північна Македонія 237 59 295
Швеція 239 93
Словенія 46 59 105
Кіпр 69 32 101
Нідерланди 231 492
Греція 47 24 71
Ізраїль 12 35
Норвегія 47 291 338
Великобританія 13 3
Ісландія 48 186 234
Естонія 38 86
Білорусь 18 31
Азерйбаджан 197 100 297
Франція 67 38 105
Італія 212 253 465
Сербія 36 54 92
Швейцарія 143 360
Австралія 154 131 285
Іспанія 7 53 60

Таким чином переможцем Євробачення 2019 став...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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