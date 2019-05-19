Фінал Євробачення 2019: результати голосування і таблиця оцінок

Фінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 26 артистів, завершився у Тель-Авіві. Глядачі та національне журі країн-учасниць обрало переможця престижного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування!

Євробачення 2019 відбулося у Лісабоні. За перемогу в фіналі змагалися 26 учасників, 20 з яких потрапили до фіналу після двох півфіналів, а ще шестеро отримали це право автоматично.

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Фіналістам Євробачення потрібно було здобути якнайбільше балів від членів національного журі і глядачів 41 країн. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україна, нагадаємо, не голосувала, оскільки відмовилася від участі в конкурсі.

Результати голосування Євробачення 2019

Учасник Бали суддів Оцінки глядачів Підсумки Мальта 75 20 95 Албанія 43 Чехія 150 7 157 Німеччина 32 32 Росія 125 244 369 Данія 69 51 Сан-Марино 16 65 Північна Македонія 237 59 295 Швеція 239 93 Словенія 46 59 105 Кіпр 69 32 101 Нідерланди 231 492 Греція 47 24 71 Ізраїль 12 35 Норвегія 47 291 338 Великобританія 13 3 Ісландія 48 186 234 Естонія 38 86 Білорусь 18 31 Азерйбаджан 197 100 297 Франція 67 38 105 Італія 212 253 465 Сербія 36 54 92 Швейцарія 143 360 Австралія 154 131 285 Іспанія 7 53 60

Таким чином переможцем Євробачення 2019 став...

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