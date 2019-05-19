Дункан Лоуренс – переможець Євробачення 2019: біографія і цікаві факти

Переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею "Arcade". За результатами голосування журі та телеглядачів співак отримав найбільшу кількість балів. До вашої уваги біографія та найкращі пісні артиста, який переміг у Тель-Авіві.

Фінал Євробачення-2019 відбувся у Тель-Авіві 18 травня. За перемогу у конкурсі змагалися 26 музикантів, однак переможцем пісенного конкурсу став представник Нідерландів Дункан Лоуренс (Duncan Laurence). Зазначимо, що Україну цьогоріч не представляв жоден виконавець, адже MARUV та інші учасники Національного відбору відмовилися їхати до Ізраїлю.

Це цікаво: Онлайн трансляція конкурсу Євробачення 2019

Букмекери з самого початку прогнозували, що Дункан Лоуренс посяде першу сходинку на пісенному конкурсі, і вони не помилилися. Учасник з Нідерландів отримав 492 бали від суддів та глядачів і здобув упевнену перемогу. Розповідаємо, хто такий Дункан Лоуренс – переможець Євробачення-2019!

Нідерланди – Duncan Laurence – "Arcade" (дивіться відео виступу):

Народився Дункан Лоуренс (справжнє ім'я – Дункан де Мур) 11 квітня 1994 року у нідерландському місті Спейкеніссе. Співак зізнається, що у його місті музика не відігравала значну роль в житті мешканців, але це не завадило малому Дунканові уже задумуватися про кар'єру музиканта. Він відвідував маленький місцевий театр і стару музичну школу, грав на піаніно щодня, а також писав власні пісні та вірші.

Моя молодість не завжди була легкою. Мене часто дражнили, бо я був "товстий" , "потворний" , "гей" , "одягнений у дурний одяг і окуляри". Практично все, що люди могли сказати, щоб зробити мені боляче. Я часто не міг захистити себе, а музика була безпечним притулком, де я був у безпеці, і де я міг дозволити своїм емоціям звільнитися, – зізнається Дунка Лоуренс.

У 16 років майбутній переможець Євробачення-2019 виграв шоу талантів і вирішив вступити до Rock Academy. Це дозволило йому багато подорожувати та відвідувати інші країни Європи, щоб розширяти свій музичний кругозір.

Дункан Лоуренс у 2013 році заснував свій гурт The Slick and Suited, з яким почав свою музичну кар'єру в академії, в якій він навчався. З колективом у тому ж році він виступив на фестивалі Eurosonic Noorderslag у Гронінгені.

У 2014 році майбутній переможець Євробачення брав участь у п'ятому сезоні вокального шоу The Voice of Holland. Під час сліпих прослуховувань йому вдалося потрапити до команди поп-співачки Ільзи Де-Ланге, під керівництвом якої Дункан дійшов до півфіналу конкурсу.

Дивіться виступ Дункана Лоуренса на сліпих прослуховуваннях Голосу:

Через кілька років, у 2016 році він покинув гурт The Slick and Suited. У тому ж році він створив авторський проект Icarus. Також Дункан Лоуренс не перестав писати власні пісні, а ще виступив співатором композиції Closer для альбому корейського гурту TVXQ.

У 2017 році Дункан закінчив Рок Академію, ставши професійним музикантом.

Особисте життя

На своїй сторінці у Facebook переможець Євробачення-2019 відверто зізнався, що він – бісексуал. За словами Дункана, прийняття себе було найкращим, що він робив у своєму житті. Для нього у цьому питання найголовнішим є те, що це його свідомий вибір. Співак також повідомив, що має кохану людину та щасливий у стосунках.

Дункан Лоуренс зізнався, що він – бісексуал

Перемога на Євробаченні-2019

Дункан Лоуренс став фаворитом Євробачення-2019 після того, як у мережі з'явився кліп на його пісню "Arcade", який напередодні фіналу переглянули майже 10 мільйонів разів на YouTube. За короткий проміжок часу пісня "Arcade" стає популярною не лише на території Нідерландів, а й у всіх країнах Євросоюзу. Сам співак зізнається, що написав її ще під час навчання у рок-академії.

Переможець згадує, що слова й акорди пісні прийшли самі собою. Композиція написана за розповідями коханої людини Лоуренса, котра померла у молодому віці.

Дункан Лоуренс – Arcade – дивіться кліп переможця Євробачення-2019:

Це історія про пошук кохання в нашому житті. Це надія на іноді недосяжне. Надія на те, що ви знайдете те, що потрібно вам в житті, – уточнює автор сенс пісні.

Колишня наставниця Дункана по шоу "Голос" зіграла не останню роль. Вона почула пісню і зателефонувала Дунканові, запропонувавши відправити композицію на прослуховування відбіркової комісії. Пісня отримала загальне схвалення, що неабияку потішило самого учасника, який мріяв, аби його країну представив виконавець, який майже нікому не відомий.

"Це відмінна можливість. І тепер все, здається, стало на свої місця", – зазначив Дункан Лоуренс.

Нагадаємо, що у кліпі переможець знімається повністю оголеним, підкреслюючи беззахисність людини перед силою любові, яка зображена у вигляді стихії води.

Раніше в Євробачення перемагали такі представники Нідерландів: Коррі Броккен у 1957 році, Тедді Схолтен у 1959 році, Ленні Кюр у 1969 році, а також гурт Teach-in у 1975 році.

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