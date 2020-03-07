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Dua Lipa робить спокусливу зарядку у кліпі Let’s Get Physical

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Дуа Ліпа зняла новий крутий кліп - фото 1
Дуа Ліпа зняла новий крутий кліп

Популярна британська співачка косовського походження, автор пісень та модель Dua Lipa представила нову відеороботу, яка однозначно заслуговує на окреме місце у вашому плейлисті. Дивіться кліп на пісню Let’s Get Physical та вчіться робити зарядку правильно!

Співачка Dua Lipa випустила кліп на пісню Let's Get Physical. 5-хвилинне воркаут-відео зняте у стилі 1980-х: танцюристи носять спортивні боді, пов'язки на голові та високі шкарпетки з написом Physical, що продаються на сайті співачки.

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Сама Dua Lipa у відео постала в ролі інструктора з фітнесу. Співачка проводить урок аеробіки та не соромиться хизуватися своїм розкішним тілом.

Dua Lipa – Let’s Get Physical: дивіться спокусливий кліп співачки:

Текст пісні Dua Lipa Let’s Get Physical

Common love isn't for us
We created something phenomenal
Don't you agree?
Don't you agree?
You got me feeling diamond rich
Nothing on this planet compares to it
Don't you agree?
Don't you agree?

Who needs to go to sleep, when I got you next to me?

All night I'll riot with you
I know you got my back and you know I got you
So come on, come on, come on
Let's get physical
Lights out and follow the noise
Baby keep on dancing like you ain't got a choice
So come on, come on, come on
Let's get physical

Adrenaline keeps on rushing in
Love the simulation we're dreaming in
Don't you agree?
Don't you agree?
I don't wanna live another life
'Cause this one's pretty nice
Living it up

Who needs to go to sleep, when I got you next to me?

All night I'll riot with you
I know you got…

Пісня увійде до її майбутнього альбому Future Nostalgia.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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