Dua Lipa робить спокусливу зарядку у кліпі Let’s Get Physical

Популярна британська співачка косовського походження, автор пісень та модель Dua Lipa представила нову відеороботу, яка однозначно заслуговує на окреме місце у вашому плейлисті. Дивіться кліп на пісню Let’s Get Physical та вчіться робити зарядку правильно!

Співачка Dua Lipa випустила кліп на пісню Let's Get Physical. 5-хвилинне воркаут-відео зняте у стилі 1980-х: танцюристи носять спортивні боді, пов'язки на голові та високі шкарпетки з написом Physical, що продаються на сайті співачки.

Дивіться також: Спокуслива Мішель Андраде надихнула українок пишатися собою: відео

Сама Dua Lipa у відео постала в ролі інструктора з фітнесу. Співачка проводить урок аеробіки та не соромиться хизуватися своїм розкішним тілом.

Dua Lipa – Let’s Get Physical: дивіться спокусливий кліп співачки:

Текст пісні Dua Lipa Let’s Get Physical

Common love isn't for us

We created something phenomenal

Don't you agree?

Don't you agree?

You got me feeling diamond rich

Nothing on this planet compares to it

Don't you agree?

Don't you agree?

Who needs to go to sleep, when I got you next to me?

All night I'll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, come on, come on

Let's get physical

Lights out and follow the noise

Baby keep on dancing like you ain't got a choice

So come on, come on, come on

Let's get physical

Adrenaline keeps on rushing in

Love the simulation we're dreaming in

Don't you agree?

Don't you agree?

I don't wanna live another life

'Cause this one's pretty nice

Living it up

Who needs to go to sleep, when I got you next to me?

All night I'll riot with you

I know you got…

Пісня увійде до її майбутнього альбому Future Nostalgia.

Читайте також: Настя Каменських засвітила форми для чоловічого глянцю