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Настя Каменських засвітила форми для чоловічого глянцю

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Співачка Настя Каменських поділилася пікантними кадрами, проте думки фанатів розділилися. У чому ж справа?

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, виставила пікантний кадр обкладинки популярного чоловічого глянцю XXL, ставши героїнею його весняного номера.

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Так, артистка позувала в спокусливому вбранні, примірявши спідницю з високим вирізом на нозі і незвичайним ліфом зі сталевих елементів, засвітивши груди і стегна.

"Весна це різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. В моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися: дехто написав, що співачка втратила себе у примірюванні образу популярної виконавиці Джей Ло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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