Настя Каменських засвітила форми для чоловічого глянцю

Співачка Настя Каменських поділилася пікантними кадрами, проте думки фанатів розділилися. У чому ж справа?

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, виставила пікантний кадр обкладинки популярного чоловічого глянцю XXL, ставши героїнею його весняного номера.

І ще: Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Так, артистка позувала в спокусливому вбранні, примірявши спідницю з високим вирізом на нозі і незвичайним ліфом зі сталевих елементів, засвітивши груди і стегна.

"Весна – це різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. В моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз, однак їх думки розділилися: дехто написав, що співачка втратила себе у примірюванні образу популярної виконавиці Джей Ло.

Читайте також: Настя Каменських оголила груди в пікантній сукні