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Спокуслива Мішель Андраде надихнула українок пишатися собою: відео

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Мішель Андраде - фото 1
Мішель Андраде / instagram

Підопічна Потапа Мішель Андраде презентувала нову пісню. Реліз вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

PROUD – це історія про особисте трансформації співачки: від дитячого фото на обкладинці до lifestyle-відео, яке розповіло про шлях артистки і прийняття себе.

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"Коли в 13 років я переїхала з Болівії в Україну, я відчувала себе чужою, бо не знала мову, говорила з акцентом, писала з помилками, багато чого не розуміла, соромилася про це говорити і боялася заявляти про себе... І тільки віра в себе та підтримка моїх рідних людей і команди допомагає мені пишатися собою кожен день!" – таким відвертим постом співачка проілюструвала реліз нової пісні.

В іспано-англійську пісню Мішель вклала важливий музично-соціальний меседж: "Пишайся тим, хто ти є! I’m PROUD!". Заклик адресований кожному, незалежно від гендеру, кольору шкіри, фізичних можливостей, сексуальної орієнтації та іншого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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