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Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів

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Колекція цифрового мистецтва Граймс - фото 1
Колекція цифрового мистецтва Граймс / niftygateway

Канадська співачка та дружина американського мільярдера Ілона Маска Граймс створила унікальну колекцію цифрового мистецтва. У збірку "WarNymph Collection Vol 1" увійшли десять робіт.

Об'єкти з колекції "WarNymph Collection Vol 1", яку співачка Граймс створила зі своїм братом Мак Буше, являють собою NFT-токени: унікальні криптоодиниці, які не можна відтворити або обміняти. Деякі твори супроводжуються спеціально записаними треками "Mars Theme", "Ærythe" і "Anhedonia".

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На сайті аукціону вказано, що малюнки розповідають про богиню, яка бореться із занепадом у вигаданому світі. Найдорожча робота – Death of the Old, її купили за 388 тисяч доларів. Більшість робіт продавалися не в єдиному екземплярі.

Частину виручених коштів артистка направить організації Carbon180, яка займається програмами по зниженню рівня викидів парникових газів.

Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів - фото 449859
Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів - фото 449858

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Джерело: niftygateway
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