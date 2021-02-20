Відому гіфку Nyan Cat продали за 590 тисяч доларів на аукціоні цифрового мистецтва

На честь десятиліття Nyan Cat творець гіфки Кріс Торрес продав її за 300 ефірів на криптографічній платформі Foundation. Художник розповів, що власник мема буде один, більше аукціонів не планується.

Торги на аукціоні почалися зі ставки у три ефіри (приблизно 6 тисяч доларів) і виросли у 100 разів – до 300 ефірів. Автор назвав поліпшену гіфку криптомистецтвом. Такі роботи почали продавати на різних віртуальних маркетплейсах, де колекціонери можуть придбати або продати віртуальне мистецтво.

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"Говорити, що я колекціонер, який володіє твором – це престижно і привабливо. Крім того, таким чином можна безпосередньо підтримати художника", – розповіла глава з комунікацій Foundation Ліндсі Говард.

Автор прибрав з оригінальною анімації зайву зірку, яка його "завжди дуже турбувала". На думку Торреса, оновлена версія на цей раз вийшла дуже добре. "Я думаю, це круто, знати, що у тебе є єдиний існуючий твір", – додав він.

Торрес створив анімацію з Nyan Cat у 2011 році. Художник розповідав, що надихнувся його котом Марті, який "перетнув райдужний міст", але його спадщина продовжує жити. Зображення дуже стало вірусним.

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