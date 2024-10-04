Досліджуємо невідоме: підбірка найкращих книг та фільмів про космос

У 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила про щорічне проведення Всесвітнього тижня космосу з 4 по 10 жовтня. Такі дати були обрані зовсім не випадково.

Зазначені дати пов'язані з такими подіями, як запуск 4 жовтня 1957 року першого штучного супутника Землі "Супутник I" і вступ в силу 10 жовтня 1967 року Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

Читайте також: Алан Бадоєв та Ольга Навроцька представили спільний проєкт "Хроніки Сили"

Привертаючи увагу людства до цих двох важливих подій, на міжнародному рівні відзначається той внесок, який роблять космічна наука і техніка у покращення умов життя людини.

До цього дня Радіо Максимум підготувало підбірку найкращих книг, фільмів та серіалів про космос, які точно варто прочитати чи подивитись кожному.

Книги про космос

1. "Океани поза межами Землі", Генд Кевін Пітер

Ми часто дивимося на Марс як на найперспективніше місце для пошуку життя поза межами Землі, однак нещодавні дослідницькі місії засвідчили, що найбільш придатні для життя тіла Сонячної системи розташовані значно далі в глибинах космосу. Під льодяною кіркою супутників Юпітера, Сатурна і Нептуна ховаються величезні підповерхневі океани, що разом містять у 50 разів більше рідкої води, ніж усі океани на Землі.

"Океани поза межами Землі" – це захоплива наукова розповідь про те, як поєднання планетознавства, біології й інженерії розширює наше розуміння космосу, океанів і, власне, самого життя.

"Океани поза межами Землі"

2. "Перше світло", Чепмен Емма

Книга Емми Чепмен проливає світло на ці темні часи, змальовуючи історію перших зірок, у сотні разів більших і в мільйони разів яскравіших за Сонце, самотніх гігантів, які бурхливо палали й помирали молодими у надпотужних вибухах.

Науковиця пояснює, як формувалися ці зірки, чому вони були такими незвичайними та що вони можуть розповісти про сучасний Всесвіт. Вона також запрошує поглянути на величезні нові телескопи, які зазирнуть у минуле, шукаючи сліди таких зірок, і перенесуть цей період в історії Всесвіту з теоретичної фізики у спостережну астрономію.

"Перше світло"

3. "Усі ці світи ваші", Вілліс Джон

Джон Вілліс, канадський астроном і популяризатор науки, розмірковує про те, де може ховатися позаземне життя і як його шукати. Спираючись на класичні роботи з астробіології, аналізуючи новітні відкриття, зроблені телескопом "Кеплер", марсоходом "К’юріосіті" та зондом "Нові горизонти", Віл­ліс досліджує перспективи виявлення життя у нашій галактиці.

Він пропонує зазирнути під льодяні шапки Марса, запрошує поринути в підповерхневі океани Європи та Енцелада, заохочує уявити альтернативну хімію, що могла би стати основою життя на супутнику Сатурна Титані, а також зважує шанси відшукати "другу Землю" серед мільярдів екзопланет за межами Сонячної системи.

"Усі ці світи ваші"

4. "Нові Темні Віки. Книга 1. Колонія", Макс Кідрук

"Колонія" – це перша книга з фантастичного циклу "Нові Темні Віки" про світ у ХХІІ столітті. Це історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється, й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок.

"Нові Темні Віки"

5. "Верхи на шатлі", Маллейн Майк

У 1978 році першу групу астронавтів космічного шатла – двадцять дев’ять чоловіків і шість жінок, які проведуть в НАСА найбурхливіші роки програми космічних шатлів – представили публіці. Серед них був полковник ВПС США Майк Маллейн, який у своїх мемуарах "Верхи на шатлі" розвіює героїчний ореол навколо корпусу астронавтів і зображує їх такими, якими вони є – звичайними людьми.

"Верхи на шатлі"

Фільми та серіали про космос

1. Місячний розлом (2022 рк)

Інтенсивний видобуток корисних копалин на Місяці та ігнорування попереджень фахівців викликають трагічні наслідки: величезний шматок супутника Землі відколюється і нестримно мчить до планети. Люди мають лише кілька годин, щоб зупинити катастрофу, яка загрожує знищити Землю. Вирішенням катастрофічної ситуації займається авіаційний підприємець Стів Соєр, який заручається підтримкою своєї дружини Аманди.

Якщо їм не вдасться вчасно знайти спосіб вирішення проблеми, метеорит, який мчить до планети, доведеться нейтралізувати за допомогою потужної вибухівки, що може призвести до непередбачуваних наслідків...

2. Мандалорець (2019 рік)

Дія переносить глядача на п'ять років уперед після падіння Галактичної Імперії та розповідає історію мовчазного найманця, який заробляє на життя відловом злочинців-утікачів у найвіддаленіших зіркових системах. Втомившись працювати за копійки, він звертається до Грифа Карга, лідера Гільдії мисливців за головами, щоб той доручив йому складне і високооплачуване завдання.

Мандалорця відправляють на пустельну планету Арвала-7, де він має знайти невловиму ціль, а також протистояти іншим найманцям, які бажають його випередити...

3. За мільйон миль (2023 рік)

Хосе Ернандес народився в сім'ї мексиканських іммігрантів у Каліфорнії. У 1960-х роках сім'я постійно переїжджає з місця на місце, щоб працювати на збиранні врожаю у різних регіонах. Кочове життя залишається в минулому, коли досвідчена вчителька визнає унікальний інтелект і потенціал Хосе, після чого радить його батькам оселитися в одному місці, щоб хлопчик здобув стабільну освіту.

Минають роки, Хосе успішно закінчує престижний коледж та починає працювати над реалізацією заповітної мрії: стати астронавтом. Зіткнувшись із неодноразовими відмовами з боку НАСА, хлопець не опускає руки, а продовжує відточувати навички, прагнучи виділитися на тлі інших кандидатів...

4. Сузір'я (2024 рік)

Команда з п'яти осіб на борту Міжнародної космічної станції стикається з незрозумілою ситуацією через космічне сміття, що призводить до таємничої загибелі командира Пола Ланкастера. У міру розвитку подій шведський астронавт Ларс Ерікссон робить вихід у відкритий космос, щоб оцінити збитки, і виявляє дивну аномалію: костюм космонавта радянської епохи.

Коли ситуація остаточно виходить з-під контролю, члени команди, включаючи Джо, змушені евакуюватися на Землю. Але після повернення на планету жінка несподівано виявляє, що реальність не така, якою вона її пам'ятала...

5. Бунтівний місяць: Частина друга – Та, що лишає шрами (2024 рік)

Підготовка до битви проти безжального Материнського світу в розпалі. Так формуються зв’язки, з’являються герої та створюються легенди.

І ще: За внесок у розвиток українського кіномистецтва: Роман Балаян отримав премію ім. Довженка