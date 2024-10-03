Алан Бадоєв та Ольга Навроцька представили спільний проєкт "Хроніки Сили"

Нещодавно відомий український режисер Алан Бадоєв поділився з підписниками, що розпочав спільний проєкт з українською письменницею і дизайнеркою Ольгою Навроцькою.

На своїй сторінці в соцмережах Алан опублікував кадри з Ольгою і зазначив, що вони вже майже три роки "живуть з надважливим проєктом".

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Вони презентували амбітний новий проєкт – "Хроніки Сили". Це перший український фентезі-всесвіт, покликаний відродити забуті знання та міфи про наш народ.

За словами Бадоєва, проєкт має на меті відновити істинну історію України, яка протягом століть зазнавала численних спотворень і маніпуляцій.

До Дня захисників і захисниць України був представлений перший персонаж всесвіту – Хорт. Це містичний воїн-маг, прототип українського козака-характерника. Бадоєв зазначає, що образ Хорта є символом незламності українського духу і відваги наших захисників.

Кожен, хто захищає Україну сьогодні, – це Хорт... Вдячність і шана вам, – написав режисер у своєму дописі.

Проєкт "Хроніки Сили" обіцяє стати масштабним культурним явищем і викликати широкий резонанс в українському суспільстві. Офіційна презентація проєкту відбудеться 14 жовтня.

Алан Бадоєв – український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських і світових зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.

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