За внесок у розвиток українського кіномистецтва: Роман Балаян отримав премію ім. Довженка

Відомому кінорежисеру та сценаристу Роману Балаяну присуджено Державну премію України імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

Указ про присудження премії розміщено на офіційному сайті Президента України, а її вручення відбулося під час церемонії відкриття 50-го сезону Будинку кіно в Києві.

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Оскільки сам режисер не зміг бути присутнім, нагороду отримував Надзвичайний і Повноважний посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян.

Хочу привітати мого великого співвітчизника з присудженням премії Довженка, – зазначив Карапетян у своїй промові.

Зазначимо, що розмір Державної премії України імені Олександра Довженка становить двісті тисяч гривень на 2024 рік.

Роман Балаян

Роман Балаян народився у Нагорному Карабасі в Азербайджані, але значну частину життя прожив саме в Україні. Спочатку він навчався на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту, але 1969 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого.

Балаян вважає себе учнем Сергія Параджанова. Як кінорежисер, він починав у 1970 році на Київській кіностудії, а дебютував за три роки зі стрічкою "Ефект Ромашкіна". Другий художній фільм "Бірюк" був номінований в 1977 році на Берлінале на "Золотого Ведмедя". А стрічка "Бережи мене, мій талісмане" у 1986 році отримала приз "Золоте плато" на кінофестивалі у Авеліно (Італія) та головний приз "Золотий тюльпан" у Стамбулі (Туреччина).

Роман Балаян / Олександр Бронштейн

Після розпаду СРСР Балаян створює ряд фільмів, які мали великий глядацький успіх. А драма "Два місяці, три сонця" була номінована в 1998 році на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах на "Кришталевий Глобус".

Серед його найвідоміших стрічок: "Польоти уві сні і наяву", "Леді Макбет Мценського повіту", "Райські птахи", "Філер". У створенні багатьох з них режисер брав участь також і як сценарист.

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