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Дорога і релакс: Лана Дель Рей випустила кліп Venice Bitch

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Lana Del Rey - Venice Bitch, дивитись кліп онлайн - фото 1
Lana Del Rey - Venice Bitch, дивитись кліп онлайн / NME

Відома співачка Лана Дель Рей презентувала кліп на нову пісню, яка здивувала фанатів. Слухайте Lana Del Rey - Venice Bitch онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

33-річна американська поп-діва Лана Дель Рей вдруге за вересень потішила фанатів новою меланхолійною роботою - роликом на новий трек Venice Bitch. Відео триває майже 10 хвилин і показує не лише співачку, а й подорож на авто та різноманітні пейзажі, зняті неначе на плівку і з відповідною якістю. Зацініть!

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Lana Del Rey - Venice Bitch, дивитись кліп онлайн:

Lana Del Rey - Venice Bitch, текст пісні:

[Verse 1]
Fear fun, fear love
Fresh out of fucks, forever
Tryin' to be stronger for you
Ice cream, ice queen
I dream in jeans and leather
Life's dream, I'm sweet for you

[Chorus]
Oh God, miss you on my lips
It's me, your little Venice bitch
On the stoop with the neighborhood kids
Callin' out, bang bang, kiss kiss

[Post-Chorus]
You're in the yard, I light the fire
And as the summer fades away
Nothing gold can stay
You write, I tour, we make it work
You're beautiful and I'm insane
We're American-made

[Verse 2]
Give me hallmark
One dream, one life, one lover
Paint me happy and blue
Norman Rockwell
No hype under our covers
It's just me and you

[Chorus]
Oh God, miss you on my lips
It's me, your little Venice bitch
On the stoop with the neighborhood kids
Callin' out, bang bang, kiss kiss

[Post-Chorus]
You're in the yard, I light the fire
And as the summer fades away
Nothing gold can stay
You write, I tour, we make it work
You're beautiful and I'm insane
We're American-made

[Bridge 1]
Oh... yeah, oh... yeah, oh... yeah
Signin' off, bang bang, kiss kiss
Yeah... yeah, oh... yeah, oh... yeah
Signin' off, bang bang, kiss kiss

[Chorus]
Oh god, want you on my lips (I do, I do)
It's me, your little Venice bitch
On the stoop with the neighborhood kids
Signin' off, bang bang, kiss kiss

[Bridge 1]
Oh... yeah, oh... yeah, oh... yeah
(Signin' off, bang bang, kiss kiss)
Yeah, yeah, yeah
(Signin' off, bang bang, kiss kiss)
Yeah, yeah

[Verse 3]
Young baby is back in town now
You should come, come over
We'll be hanging around now
You should come, come over

[Chorus]
Oh God, I love him on my lips
It's me, your little Venice bitch
Touch me with your fingertips
It's me, your little Venice bitch

[Verse 4]
Ba-back in the garden
We're getting high now, because we're older
Me, myself, I like diamonds
My baby, crimson and clover

[Bridge 2]
(La-la-la-la-la-la, beautiful, beautiful, beautiful)
(La-la-la-la-la-la, beautiful, beautiful, beautiful)
Oh, oh, oh, oh, whatever
Everything, whatever
Oh, oh, oh, oh, whatever
Everything, whatever

[Guitar Solo]

[Verse 4]
Back in the garden
We're getting high now, because we're older
Me, myself, I like diamonds
My baby, crimson and clover

[False Outro]
Crimson and clover, honey
Crimson and clover, honey
Crimson and clover, honey
Crimson and clover, honey
Crimson and clover, honey
Crimson and clover, honey

Over and over, honey
Over and over, honey
Over and over, honey
Over and over, honey
Over and over

[Guitar Solo]

[Outro]
If you weren't mine, I'd be
Jealous of your love
If you weren't mine, I'd be
Jealous of your love
If you weren't mine, I'd be
Jealous of your love
If you weren't mine, I'd be
Jealous of your love
If you weren't mine, I'd be
Jealous of your love

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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