Дорога і релакс: Лана Дель Рей випустила кліп Venice Bitch

Відома співачка Лана Дель Рей презентувала кліп на нову пісню, яка здивувала фанатів. Слухайте Lana Del Rey - Venice Bitch онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

33-річна американська поп-діва Лана Дель Рей вдруге за вересень потішила фанатів новою меланхолійною роботою - роликом на новий трек Venice Bitch. Відео триває майже 10 хвилин і показує не лише співачку, а й подорож на авто та різноманітні пейзажі, зняті неначе на плівку і з відповідною якістю. Зацініть!

Дивіться також: Лана Дель Рей випустила новий кліп Mariners Apartment Complex

Lana Del Rey - Venice Bitch, дивитись кліп онлайн:

Lana Del Rey - Venice Bitch, текст пісні:

[Verse 1]

Fear fun, fear love

Fresh out of fucks, forever

Tryin' to be stronger for you

Ice cream, ice queen

I dream in jeans and leather

Life's dream, I'm sweet for you

[Chorus]

Oh God, miss you on my lips

It's me, your little Venice bitch

On the stoop with the neighborhood kids

Callin' out, bang bang, kiss kiss

[Post-Chorus]

You're in the yard, I light the fire

And as the summer fades away

Nothing gold can stay

You write, I tour, we make it work

You're beautiful and I'm insane

We're American-made

[Verse 2]

Give me hallmark

One dream, one life, one lover

Paint me happy and blue

Norman Rockwell

No hype under our covers

It's just me and you

[Chorus]

Oh God, miss you on my lips

It's me, your little Venice bitch

On the stoop with the neighborhood kids

Callin' out, bang bang, kiss kiss

[Post-Chorus]

You're in the yard, I light the fire

And as the summer fades away

Nothing gold can stay

You write, I tour, we make it work

You're beautiful and I'm insane

We're American-made

[Bridge 1]

Oh... yeah, oh... yeah, oh... yeah

Signin' off, bang bang, kiss kiss

Yeah... yeah, oh... yeah, oh... yeah

Signin' off, bang bang, kiss kiss

[Chorus]

Oh god, want you on my lips (I do, I do)

It's me, your little Venice bitch

On the stoop with the neighborhood kids

Signin' off, bang bang, kiss kiss

[Bridge 1]

Oh... yeah, oh... yeah, oh... yeah

(Signin' off, bang bang, kiss kiss)

Yeah, yeah, yeah

(Signin' off, bang bang, kiss kiss)

Yeah, yeah

[Verse 3]

Young baby is back in town now

You should come, come over

We'll be hanging around now

You should come, come over

[Chorus]

Oh God, I love him on my lips

It's me, your little Venice bitch

Touch me with your fingertips

It's me, your little Venice bitch

[Verse 4]

Ba-back in the garden

We're getting high now, because we're older

Me, myself, I like diamonds

My baby, crimson and clover

[Bridge 2]

(La-la-la-la-la-la, beautiful, beautiful, beautiful)

(La-la-la-la-la-la, beautiful, beautiful, beautiful)

Oh, oh, oh, oh, whatever

Everything, whatever

Oh, oh, oh, oh, whatever

Everything, whatever

[Guitar Solo]

[Verse 4]

Back in the garden

We're getting high now, because we're older

Me, myself, I like diamonds

My baby, crimson and clover

[False Outro]

Crimson and clover, honey

Crimson and clover, honey

Crimson and clover, honey

Crimson and clover, honey

Crimson and clover, honey

Crimson and clover, honey

Over and over, honey

Over and over, honey

Over and over, honey

Over and over, honey

Over and over

[Guitar Solo]

[Outro]

If you weren't mine, I'd be

Jealous of your love

If you weren't mine, I'd be

Jealous of your love

If you weren't mine, I'd be

Jealous of your love

If you weren't mine, I'd be

Jealous of your love

If you weren't mine, I'd be

Jealous of your love

Читайте також: Емінем випустив кліп Fall, у якому відповідає всім критикам