Емінем випустив кліп Fall, у якому відповідає всім критикам

Американський репер Емінем презентував кліп на нову пісню "Fall", показавши, як сприймає критику. Зацініть!

Маршалл Метерз, більш відомий як Емінем, нещодавно раптово випустив альбом Kamikaze і через кілька днів презентував кліп на один зі свіжих треків Fall.

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Відео показує ставлення репера до хейтерів та критики його попередньої платівки під назвою Revival. Варто відзначити, що альбом отримав чимало негативних коментарів та відгуків і від медіа, і від фанатів. У ролику Емінем отримає чимало повідомлень на смартфон з критикою, а тоді просто викидає телефон.

З гаджета виникає щось чорне та схоже на людину і починає ходити з музикантом. Не важко здогадатись, що так виглядає шквал негативу. Врешті, Емінем знаходить спосіб поборотися з цим. Як? Дивіться у кліпі, вам сподобається!

Eminem - Fall, дивіться кліп онлайн:

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