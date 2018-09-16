Лана Дель Рей випустила новий кліп Mariners Apartment Complex

Популярна американська співачка Лана Дель Рей випустила атмосферний кліп на новий трек Mariners Apartment Complex.

33-річна поп-діва Лана Дель Рей потішила шанувальників новою меланхолійною роботою - відео на нову пісню Mariners Apartment Complex. Весь ролик у чорно-білих тонах показує, як співачка ловить метеликів, спостерігає за неспокійним океаном та балакає з кимось. До слова, режисером відео стала молодша сестра зірка Керолайн Грант, яка працює фотографом.

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Lana Del Rey - Mariners Apartment Complex, дивіться онлайн:

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