Документальний серіал про ФК "Шахтар" здобув нагороду Sports Emmy Awards

Документальна стрічка “Football Must Go On” (“Футбол має тривати”) про донецький футбольний клуб “Шахтар” отримала нагороду Sports Emmy Awards. Радіо Максимум розповідає деталі про фільм.

Про нагороду повідомляють на сайті “Шахтаря”. Урочиста церемонія нагородження відбулася 22 травня в США.

Стрічка перемогла в номінації "Документальний серіал", обійшовши серіал про автоперегони "Formula 1: Drive to Survive від Netflix", серіал про бейсбол "Hard Knocks від HBO" та реаліті-шоу про реслінг "Monster Factory від Apple TV".

Більше про фільм:

Серіал складається з чотирьох серій, його зняла компанія Paramount+, а режисерами виступили українець Володимир Мула та американець Алекс Гейл. У стрічці розповідається про виступи футбольного клубу в Лізі чемпіонів 2022-2023 під час повномасштабної війни в Україні.

Тоді гравці під керівництвом головного тренера Ігора Йовічевіча посіли третє місце в групі з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком" та пройшли до плей-офф Ліги Європи. Там вони спочатку перемогли Ренн, а у 1/8 фіналу поступилися Фейєноорду.

Українські глядачі можуть переглянути Football Must Go On на платформі MEGOGO.

Sports Emmy Awards входить до міжнародної премії International Emmy Awards. Нагороди вручають найкращим американським спортивним телепроєктам, зокрема серіалам, які пов’язані зі спортом.

