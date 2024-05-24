Новий виклик: Олександр Усик зіграє бійця в американському фільмі "Smashing Machine"

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик візьме участь у зніманнях американського фільму Smashing Machine ("Ударна машина"). Українець зіграє роль свого співвітчизника-бійця.

Боксер дебютує у ролі актора і зніметься в американському байопіку Smashing Machine – "Ударна машина". Про це стало відомо із даних на сторінці фільму на сайті Internet Movie Database.

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Сюжет майбутнього фільму будуватиметься навколо колишнього бійця Марка Керра. Роль головного героя виконає відомий кіноактор та рестлер WWE Дуейн "Скеля" Джонсон.

Усик зіграє українського бійця Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Керра – спочатку нокаутом, а потім одноголосним рішенням суддів. Проте результат першого бою між ними згодом анулювали.

Олександр Усик / instagram

Окрім Усика та Джонсона, у фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Прем’єру заплановано на 2025 рік.

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