Майбутня прем'єра: Film.UA працює над ігровим фільмом на основі мультфільму "Мавка"

Українська компанія Film.UA Group зараз розробляє ігровий фільм, у якому персонажі мультфільму "Мавка. Лісова пісня" постануть у новій інтерпретації.

За задумом продюсерів, фільм ще глибше занурюватиме глядачів в український фольклор, пропонуючи більш "складне" зображення міфологічних персонажів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю американському виданню Variety повідомили керівниці проєкту.

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"Мавка" одразу планувалася як мультиплатформенна та кросмедійна. Анімація була лише початком. Ми хочемо, щоб усі шанувальники далі були й далі задоволеними та залучити нових, – розповіла продюсерка Анна Єлісєєва, підтверджуючи, що новий фільм буде іншим.

Ірина Костюк, яка продюсує нову роботу разом з Єлісєєвою, додала, що зараз знімати в Україні, яка зазнає руйнувань від повномасштабного російського вторгнення – це "суцільний великий виклик", але місцеві кінематографісти навчилися адаптуватися.

Нашою головною і найважливішою місією у створенні анімаційного фільму був експорт української культури. Ми хотіли, щоб світова аудиторія дізналася про нашу велику націю та її унікальну ідентичність. Це саме те, що путін хоче знищити: він хоче заперечити ідентичність України. Ось чому ми тут, на передовій культури, – зазначила вона.

У сюжеті нової "Мавки" представлять страшніші, трилерні елементи, проте буде і більш "інтенсивний" розвиток любовного роману. У центрі оповідання – роман Мавки та біолога Лук’яна, який випадково зустрічає її в лісі. Коли їхні стосунки процвітають, їм доводиться долати труднощі кохання серед темних сил, які загрожують їх розлучити.

За словами Ірини Костюк у партнерстві з французькою компанією TeamTo розробляється анімаційний серіал на основі "Мавки", і в ньому також будуть представлені більш драматичні варіанти українських легенд, а також створюються два фільми жахів.

"Мавка" / Film.UA Group

Перший із цих фільмів – "Відьми. Помста" – уже на стадії постпродакшину, його вихід запланований на осінь 2023го року. Наступним буде фільм жахів "Дамбі", в якому жінка-військова з позивним Мара – на честь богині, яка керує світом мертвих – бореться з ще більшим злом: радянськими зомбі, запечатаними в бункері після холодної війни. Одного разу Мара може навіть зустріти Відьму.

Нагадаємо, у національний прокат мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов 2 березня. За десять тижнів касові збори стрічки склали 143 930 311 грн. Світове турне фільму охопило загалом 148 країн, завдяки чому загалом зібрали понад 21 мільйон доларів.

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