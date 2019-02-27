Іво, твоя черга: кого соцмережі пропонують відправити на Євробачення 2019

Скандал навколо Євробачення 2019 триває. Після відмови переможниці Нацвідбору MARUV, "срібних" призерів Freedom Jazz та володарів третього місця гурту KAZKA ми досі не знаємо, хто поїде в Тель-Авів. І поки Суспільне обирає кандидата, соцмережі пропонують свої – кумедні варіанти.

Користувачі мережі вже не вірять у те, що хтось із фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2019 погодиться їхати в Тель-Авів. Відтак, вони пропонують стьобні кандидатури, а в Facebook навіть створюють спільноти на кшталт "Іво Бобул, врятуй Євробачення".

Читайте також: Чому KAZKA не поїде на Євробачення 2019

Ми зібрали для вас найприкольніші меми соцмереж про ймовірних представників України на Євробаченні. Ловіть порцію добірного гумору!

Якщо б Вакарчук роздумував про участь у конкурсі:

"Юний орел" теж у справі:

У Нацвідборі 2.0 поки що лідирує Іво Бобул:

Зібрембо теж може врятувати Євробачення:

Куди ж без Віктора Павліка:

А от учасники команди ВІП Тернопіль готові виручити Україну:

Дует Ярослави Кравченко і Майкла Щура також готовий підсобити:

Навіть Олег Винник чекає дзвінка з Суспільного:

До речі, якщо хтось і виступить у Тель-Авіві - то це Вєрка Сердючка (і це не жарт):

Тим часом Петро Щур спішить на допомогу:

УНIАН: В виду того, что украинские артисты отказываются ехать на «Евровидение 2019», объявлен национальный конкурс-отбор. Пока лидирует этот парень. pic.twitter.com/VW8b11pguw — Slava Udo (@SlavaUdo1) 27 лютого 2019 р.

Навіть міністр культури не проти їхати в Тель-Авів:

Представник, якого ми заслужили?

Добірка кандидатів з минулого:

І не посперечаєшся:

На вулицях Києва сьогодні небезпечно - Нацгвардія ловить співаків та відправляє на Євробачення 2019 — JURIJ A. (@mist_dist) 27 лютого 2019 р.

А якщо серйозно, то цьогоріч, схоже, Україна взагалі не поїде на Євробачення.

Читайте також: Brunettes Shoot Blondes заявили, що не поїдуть на Євробачення