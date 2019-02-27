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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Іво, твоя черга: кого соцмережі пропонують відправити на Євробачення 2019

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Іво Бобул врятує Євробачення - фото 1
Іво Бобул врятує Євробачення

Скандал навколо Євробачення 2019 триває. Після відмови переможниці Нацвідбору MARUV, "срібних" призерів Freedom Jazz та володарів третього місця гурту KAZKA ми досі не знаємо, хто поїде в Тель-Авів. І поки Суспільне обирає кандидата, соцмережі пропонують свої – кумедні варіанти.

Користувачі мережі вже не вірять у те, що хтось із фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2019 погодиться їхати в Тель-Авів. Відтак, вони пропонують стьобні кандидатури, а в Facebook навіть створюють спільноти на кшталт "Іво Бобул, врятуй Євробачення".

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Ми зібрали для вас найприкольніші меми соцмереж про ймовірних представників України на Євробаченні. Ловіть порцію добірного гумору!

Якщо б Вакарчук роздумував про участь у конкурсі:

"Юний орел" теж у справі:

У Нацвідборі 2.0 поки що лідирує Іво Бобул:

Зібрембо теж може врятувати Євробачення:

Куди ж без Віктора Павліка:

А от учасники команди ВІП Тернопіль готові виручити Україну:

Дует Ярослави Кравченко і Майкла Щура також готовий підсобити:

Навіть Олег Винник чекає дзвінка з Суспільного:

До речі, якщо хтось і виступить у Тель-Авіві - то це Вєрка Сердючка (і це не жарт):

Тим часом Петро Щур спішить на допомогу:

Навіть міністр культури не проти їхати в Тель-Авів:

Представник, якого ми заслужили?

Добірка кандидатів з минулого:

І не посперечаєшся:

А якщо серйозно, то цьогоріч, схоже, Україна взагалі не поїде на Євробачення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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