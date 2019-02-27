Який договір має підписати представник України на Євробаченні: ці умови обурили MARUV

Після скандалу з MARUV Суспільний мовник вирішив опублікувати умови договору з учасником, який має представити Україну на Євробаченні 2019. Дізнайтеся, які ж вимоги мають виконати артисти!

У Суспільному мовнику наголосили, що договір між телерадіокомпанією та учасником Євробачення не є нововведенням, адже більшість умов передбачені в правилах власника й організатора міжнародного конкурсу – Європейської Спілки Мовників.

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Нагадаємо, що переможниця Нацвідбору MARUV не дійшла згоди із Суспільним через такі пункти:

заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження НСТУ (наприклад, неузгоджений шпагат призведе до штрафу у 2 мільйони гривень);

потрібно негайно передати авторські права на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music;

чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ;

заборонено спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.

При цьому співачка зазначила, що готова припинити гастролі в Росії. Слідом за MARUV від участі в Євробаченні відмовилися "срібні" призери Freedom Jazz та володарі третього місця KAZKA, хоча причина їхнього рішення полягає не у договорі.

Щоб розставити всі крапки над "і", Суспільне опублікувало умови до учасника, які не влаштували MARUV. Однак договір оприлюднений не повністю, бо є конфіденційним документом. Саме тому його не змогли заздалегідь надати всім без винятку учасникам Національного відбору.

Вимоги Суспільного до представника на Євробачення

Публікуємо головні пункти із контракту, на які має погодитися представник України.

Не допускати під час перебування на сцені та під час відеозйомки будь-яких висловлювань, жестів та інших дій, не передбачених сценарієм

Конкурс Євробачення – це насамперед телевізійний проект, шоу, яке в прямому ефірі дивляться мільйони глядачів. При плануванні виступів організатор шоу потребує детального сценарію номера кожного виконавця задля планування зйомки, роботи режисерів, художників зі світла, планування всіх спецефектів, розкадровок під час зйомки та забезпечення гарної телевізійної картинки.

Наприклад, "заборона шпагату", що фігурує в публікаціях співачки Maruv – не більше ніж емоційне трактування типової вимоги Європейської Спілки Мовників: попередньо узгодити зміст номера, план виступу та рухів на сцені артиста. Це нормальна практика, за такими самими умовами на Євробаченні виступають артисти з усіх країн.

Виступ MARUV

Крім того, під час підготовки до шоу відбувається ряд репетицій на сцені, де технічна команда разом з артистом відпрацьовує й погоджує кожен рух, кожен елемент шоу заздалегідь. Саме цей пункт дає змогу глядачам насолоджуватися якісним шоу світового рівня, а не дивитися змагання випадкових імпровізацій у прямому ефірі.

Брати участь у репетиціях, зйомках, телевізійних, радіопрограмах, промо-турах, прес-конференціях, інтерв'ю та інших заходах, визначених організатором

Більшість глядачів стежать за Євробаченням лише під час півфіналів та фіналу конкурсу, проте графік цієї міжнародної події охоплює низку інших заходів, які відвідує преса та фанати конкурсу. Наприклад, прес-конференцію після першої репетиції на сцені Євробачення, інтерв'ю з представниками іноземних ЗМІ, церемонію червоної доріжки й відкриття Євробачення тощо. Участь у цих заходах обов'язкова й потрібна не лише організаторам конкурсу, а й самому учаснику. Промотури, прес-конференції та інші заходи дають змогу заявити про себе у світі, привернути увагу та залучити підтримку нової аудиторії з різних країн.

Не проводити прес-конференцій та не давати інтерв'ю щодо підготовки та проведення Євробачення без попереднього погодження

Цей пункт договору означає, що в артиста буде власний прес-секретар, який організовуватиме всю комунікацію із журналістами, аби артист зміг сформувати собі якнайкращий імідж у засобах масової інформації.

Окрім того, міжнародний конкурс Євробачення має власний план комунікації, за який відповідає міжнародна піар-команда в складі представників цьогорічної країни-організатора та Європейської Спілки Мовників. Усі публічні оголошення про перебіг підготовки до конкурсу та про сам конкурс здійснюються цією командою за планом, а учасники конкурсу діють за погодженням із ними, адже це велика міжнародна інформаційна кампанія.

Наприклад, ми, Національна суспільна телерадіокомпанія України, інформували Європейську Спілку Мовників про всі прес-релізи, які анонсували Національний відбір, погоджуючи з колегами навіть час публікацій. Це нормальна практика, що застосовується щороку й не здивує нікого із фахівців галузі комунікацій.

Україна має виступити в першому півфіналі Євробачення

Не допускати будь-яких дій, висловлювань чи проявів, які можуть мати політичний зміст або можуть бути використані в політичному аспекті

За правилами Європейської Спілки Мовників, конкурс Євробачення – аполітичний і має на меті консолідувати міжнародну спільноту, об'єднувати мистецтвом, а не сіяти розбрат через політичні розбіжності.

У публічній частині правил, що опубліковані ЄСМ на офіційному сайті Євробачення, про це йдеться, зокрема, у пункті 2.6., де зазначено: "Пісенний конкурс Євробачення є неполітичною подією. Всі мовники, що беруть участь у ньому, включаючи мовника-господаря конкурсу, повинні забезпечити виконання всіх необхідних кроків своїми делегаціями та командами для того, щоб переконатися, що Пісенний конкурс Євробачення ні в якому разі не буде політизованим та / або інструменталізованим".

Не допускати висловлювань, які можуть ставити під сумнів питання територіальної цілісності та забезпечення безпеки України

Правила Європейської Спілки Мовників такого обов'язку не передбачають, його український Суспільний мовник додав до договору за власною ініціативою. Вважаємо цей пункт принциповим та надзвичайно важливим, адже представник України на Євробаченні – це не просто виконавець, а ще й представник нашої країни на міжнародній арені. Такий представник не має завдавати шкоди інтересам держави Україна.

Не гастролювати на території Російської Федерації протягом періоду з дати підписання договору та ще 3 місяці опісля завершення конкурсу

Власна умова Суспільного, що не передбачена Європейською Спілкою Мовників, проте цьогоріч увійшла в договір. Наразі законодавство України таких обмежень на гастролі в державі-агресорі не передбачає, але Суспільне вважає, що така умова потрібна, адже є значні ризики політизації дій учасника.

Будь-які висловлювання та публічні дії артиста, зокрема й концерти, можуть бути використані державою-агресором з метою пропаганди та ескалації агресії. Суспільне не може не зважати на цей факт, як і не може не вживати відповідних заходів, передбачивши зобов’язання в договорі.

Судді Нацвідбору

Однак варто наголосити, що ні сам договір не передбачає, ні під час перемовин Суспільний мовник не озвучував жодних вимог щодо політичних уподобань співачки чи підтримки окремих політиків. Натомість, як уже згадувалося вище, правилами ЄСМ прямо заборонено використовувати Євробачення для промотування будь-яких політичних поглядів. Про це також ідеться в пункті 2.6. Правил, де зазначено таке: "Повідомлення, які рекламують будь-яку організацію, установу, політичну або іншу компанію, бренд, продукти чи послуги, заборонені під час шоу, а також у будь-якому офіційному приміщенні та / або під час офіційних подій Пісенного конкурсу Євробачення".

Підготувати потрібні документи для в'їзду на територію країни проведення Євробачення

Цей пункт цьогоріч має на увазі, що учаснику потрібен закордонний паспорт, про наявність якого потрібно самостійно подбати. Іноді для перевезення якихось об'єктів чи цінностей на територію країни можуть бути потрібні й інші документи, наприклад, треба заповнити митну декларацію в аеропорту в разі ввезення особливо цінних речей. При цьому НСТУ повністю забезпечує організаційний супровід поїздки артиста та членів його команди до Ізраїлю.

Нести самостійно всі витрати, пов'язані з участю в Євробаченні

Пункт передбачає, що учасник самостійно сплачує кошти за своє проживання в готелі, переліт у країну проведення конкурсу та кошти, потрібні для організації його виступу.

На жаль, недофінансований Суспільний мовник не може дозволити собі профінансувати ці витрати. Донедавна наш партнер, телеканал СТБ, фінансово допомагав учасникам на добровільних засадах, проте цьогоріч відмовився від такої допомоги. Учасники Нацвідбору знали про цю ситуацію.

Учасники Нацвідбору 2019

Передати окремі права інтелектуальної власності на конкурсний твір та права на матеріали, які використовуються у зв'язку з Євробаченням

Стандартна вимога Європейської Спілки Мовників, яку мають виконати всі учасники Євробачення. Для використання організаторами конкурсу пісні, її публічного сповіщення, трансляції чи розміщення запису такі права просто необхідні. Окрім того, Європейська Спілка Мовників випускає диск з усіма піснями Євробачення щороку, тож передача певних прав потрібна й для цього. Окремо необхідні права на інші матеріали, наприклад, на використання фотографій артиста чи відео за його участю.

У Розділі 2 Правил конкурсу, що опубліковані Європейською Спілкою Мовників, у пункті 2.4.3. йдеться про таке: "...усі права на публічне сповіщення та інші права на шоу Пісенного конкурсу Євробачення належать виключно Європейській Спілці Мовників та централізовано управляються Спілкою від імені всіх мовників-учасників".

Очевидно, що для такого управління правами Європейською Спілкою Мовників, учасники мають надати Спілці окремі права кожен на свою пісню.

Сплатити штраф у випадку порушення зобов'язань чи завдання збитків

У разі порушення договору на учасника накладається штраф у розмірі 2 мільйони гривень або обов'язок відшкодувати завдані збитки.

Ми усвідомлюємо, що правила, невиконання яких не передбачає жодних санкцій, зазвичай не працюють, тому умова штрафу потрібна, аби учасник не порушував умов договору.

Хто ж тепер поїде на Євробачення 2019?

Така компенсація є адекватною й прийнятною, адже за порушення правил Євробачення перед Європейською Спілкою Мовників потім відповідатиме саме НСТУ й ця відповідальність також вимірюватиметься штрафами.

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