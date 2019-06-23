Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліна Перез – відома відверта модель бікіні і спідньої білизни, яка спокушає апетитними формами.

Ліна Перез – відома модель бікіні і спідньої білизни. Всесвітнє визнання і славу розкішна блондинка отримала завдяки соцмережі Instagram для обміну фотографіями. Свій перший знімок дівчина опублікувала в лютому 2015 року. На сьогодні на профіль фітоняші підписано понад 4 мільйони фанатів.

І ще: Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова

Дата народження: 4 листопада 1992 року (26 років);

Рідне місто: Маямі, Флорида, США;

Зріст: 165 см;

Вага: 50 кг;

Параметри: 82/55/87 см.

Ліна мріяла про модельну кар'єру з 14 років. Першим досвідом красуні була спільна робота з її другом-фотографом над його проектом. Спалахи камер і атмосфера зачарували Ліну і фітоняша зважилася все ж присвятити себе модельному бізнесу. Перез звільнилася зі своєї тодішньої роботи і повністю зосередилася на мрії. Перш за все, Ліна зв'язалася з фотографами і таки зробила собі ефектне портфоліо. Всі фотографії були ретельно вибрані так, щоб максимально демонстрували принади дівчини і її розкішні форми.



Після появи на обкладинці найбільш популярного чоловічого глянцю Playboy, затребуваність Перез як моделі стрімко зросла. Блондинка з спокусливою фігурою привернула увагу брендів спідньої білизни.

Річний дохід бікіні-моделі становить приблизно 400 тисяч доларів.

Зараз американська модель заробляє комерційною рекламою, а також регулярно ділиться з шанувальниками пікантними знімками в Instagram. Профіль фітоняші переповнений фото в бікіні, купальниках і коротких сукнях. Тож ми обрали для тебе найвідвертіші кадри красуні, які зроблять твій недільний вечір!

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)