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Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Олександра Кучеренко – модель, телеведуча та володарка титулу "Міс Україна 2016", яка завоювала серце відомого мандрівника Дмитра Комарова.
Днями стало відомо, що популярний український мандрівник, який впродовж багатьох років приховував своє особисте життя, одружився зі своєю партнерко по проекту Танці з зірками Олександрою Кучеренко. Тож сьогодні давайте ближче познайомимося з обраницею телеведучого.
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Саша Кучеренко народилася в Дніпрі. У 2012 році закінчила музичну школу за фахом фортепіано. З 2013 по 2015 рік навчалася в школі телеведучих "Respect TV", а у 2015 році закінчила середню школу із золотою медаллю. У цьому ж році вступила до Київського національного університету ім. Т. Шевченка на спеціальність "Диктор та ведучий телепередач". Цьогоріч дівчина отримає ступінь бакалавра. А зараз Кучеренко є телеведучою програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV.
Дата народження: 26 листопада 1997 року (21 рік);
Рідне місто: Дніпро;
Зріст: 177 см;
Параметри: 87/61/92.
Відомо, що красуня з 5 років цікавилася бально-спортивними танцями, без яких вона не уявляла своє життя. Знаково й те, що саме проект "Танці з зірками" був справжньою перевіркою стосунків Саші і Дмитра Комарова. Адже пара була знайома ще до початку шоу і закохані переживали, щоб ніхто не запідозрив їх у тому, що вони разом.
Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через Танці ледь не розбіглися. Танці були ідеальною перевіркою. Після Танців, якщо ми не посварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день, – зізнався Дмитро Комаров.
До весілля Дмитро Комаров і Олександр Кучеренко зустрічалися два роки, але не жили разом, а з'їхалися тільки після весілля. Телеведучий зробив пропозицію своїй обраниці у вертольоті, пролітаючи над Києвом, а весілля зіркової пари було таємницею і пройшло в Єрусалимі. На церемонії були присутні тільки 11 осіб. Вінчання пройшло в православному храмі. Крім того, пара настільки боялася розсекретити своє весілля, що навіть летіли в Єрусалим на різних місцях.
Цікаво, що помітив Дмитро свою майбутню дружину на конкурсі Міс Україна, де він був одним з суддею. Трохи пізніше він запросив Олександру до себе в офіс, де за цікавою бесідою між ними промайнула іскра.
Володарка титулу "Міс Україна 2016" активно веде свою сторінку у соцмережі Instagram, де часто ділиться з шанувальниками спокусливими та ефектними знімками, від яких підписники красуні у захваті. Пропонуємо й тобі оцінити спокусливу Сашу, яка підкорила серце Дмитра Комарова:
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