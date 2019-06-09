Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліла Стар – відверта американська порноактриса, яка зводить з розуму своєю жагою до сексу.

Гаряча латиноамериканська красуня Ліла Стар з кубинським корінням не просто любить займатися сексом, вона просто шалено обожнює робити це і намагається якомога частіше вдаватися до улюбленого заняття, а ще краще робить це перед камерою.

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Дата народження: 13 червня 1985 рік (33 роки);

Рідне місто: Маямі (США);

Зріст: 155 см;

Вага: 48 кг.

Дівчина почала зніматися в порно у 2006 році, коли їй було 18 років і з того часу вона створює справжні шедеври у світі еротики. У цієї красуні натуральні груди третього розміру, струнке невисоке тіло, пружна попка і палкий погляд карих очей, в яких можна просто потонути. Вона прекрасно справляється з своєю пікантною роботою завдяки великому досвіду у цій індустрії, адже Ліла вже багато років старанно демонструє всі свої сексуальні навички та навіть не думає припиняти таке заняття.

Ліла має кубинську зовнішність, але родом вона з міста Маямі, штат Флорида. Її місце народження додало дівчині гарячий і грайливий характер, який і привів її в порноіндустрію. Красуня дебютувала в індустрії для дорослих у компанії Hustler. За перший же рік своєї кар'єри, Ліла знялася у понад 40 фільмах. А у 2007 році вона підписала контракт з порнографічною компанією Clubjenna і переїхала жити в Лос-Анджелес, щоб продовжити свою кар'єру і почати працювати повний робочий день.

Ця гаряча дівчина прикрасила своє тіло декількома татуюваннями і пірсингами. Ліла також вдавалася і до пластичної хірургії у 2008 році, збільшивши груди. Але зараз є інформація, що порнозірка видалила грудні імпланти. Є не так багато фактів з її раннього життя, тому що Ліла вважає, що потрібно зосередитися на сьогоденні, а не ворушити минуле. І вона намагається перетворити своє життя у ефектне шоу, повне задоволення від сексу.

А зараз менше тексту, а просто насолоджуйся найпікантнішими кадрами гарячої красуні:

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