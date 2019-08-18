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Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)

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Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Глорія Сол – 23-річна спокуслива мандрівниця, фотомодель та актриса фільмів для дорослих.

Ідеальне завершення недільного вечора гарантоване, якщо ти подивишся відверті знімки цієї розкутої та відвертої дівчини. Знайомся – Глорія Сол – ще один незаперечний факт на користь того, що українки – найкрасивіші дівчата на планеті.

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Красуня підкорює модельний бізнес, а також знімається у фільмах для дорослих. Попри те, що Глорія народилася в українській столиці, працює зараз дівчина у Берліні, Нью-Йорку та Лондоні. Крім цього, наша сьогоднішня героїня є ще й зіркою Playboy International 2019 року.

Дата народження: 5 грудня 1995 року (23 роки);
Рідне місто: Київ;
Зріст: 155 см;
Діяльність: мандрівниця, модель та актриса.

У своєму акаунті в Instagram спокуслива модель запевняє, що ти можеш побачити ексклюзивний сексуальний контент. Тож, перевір, чи замикається твоя кімната, адже після початку перегляду кадрів цієї красуні тобі, можливо, захочеться закрити двері. Одночасно витончена і сексуальна дівчина. І посмішка, і смуток на її милому обличчі однаково привабливі. Але менше тексту, адже можна (і треба) просто почати милуватися пікантними знімками:

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348471

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348472

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348473

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348474

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348475

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348476

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348477

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348478

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348479

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348480

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348481

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348482

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348483

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348484

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348485

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348486

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348487

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348488

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348489

Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+) - фото 348490

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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