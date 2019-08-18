Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Глорія Сол – 23-річна спокуслива мандрівниця, фотомодель та актриса фільмів для дорослих.

Ідеальне завершення недільного вечора гарантоване, якщо ти подивишся відверті знімки цієї розкутої та відвертої дівчини. Знайомся – Глорія Сол – ще один незаперечний факт на користь того, що українки – найкрасивіші дівчата на планеті.

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Красуня підкорює модельний бізнес, а також знімається у фільмах для дорослих. Попри те, що Глорія народилася в українській столиці, працює зараз дівчина у Берліні, Нью-Йорку та Лондоні. Крім цього, наша сьогоднішня героїня є ще й зіркою Playboy International 2019 року.

Дата народження: 5 грудня 1995 року (23 роки);

Рідне місто: Київ;

Зріст: 155 см;

Діяльність: мандрівниця, модель та актриса.

У своєму акаунті в Instagram спокуслива модель запевняє, що ти можеш побачити ексклюзивний сексуальний контент. Тож, перевір, чи замикається твоя кімната, адже після початку перегляду кадрів цієї красуні тобі, можливо, захочеться закрити двері. Одночасно витончена і сексуальна дівчина. І посмішка, і смуток на її милому обличчі однаково привабливі. Але менше тексту, адже можна (і треба) просто почати милуватися пікантними знімками:

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