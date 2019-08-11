Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джорджина Джентл – зваблива 23-річна австралійська фітнес-модель, яка заводить мережу розкутими знімками.

Ми знаємо, чим тобі зайнятися у неділю ввечері – обов'язково познайомся з австралійською гарячою білявкою Джорджиною Джентл. Фітнес-модель вперше стала викладати знімки в Instagram у жовтні 2015 року. З того часу кількість її підписників невпинно зростає, адже дівчина показує приголомшливу фігуру, і не соромиться зніматися топлес.

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Вік: 23 роки;

Ріст: 174 сантиметри;

Параметри: 86-61-86 сантиметрів.

За роки своєї модельної кар'єри красуня уже побувала амбасадором додатку Social Celebs і різних брендів купальників. Добившись успіху, вона переїхала з Австралії до Каліфорнії, де успішно продовжує заробляти на життя своєю красою. А стала Джорджина відомою після того, як взяла участь в карибській різдвяній фотосесії на пляжі з безліччю інших моделей у SLS Baha Mar.

Втім, милуватися блондинкою можна не тільки в журналах: вона активно веде свою сторінку в Instagram, де красуня має уже понад півмільйонну армію фанатів. Якщо ти ще не серед її шанувальників, тоді ми підготували гарячу добірку відвертих кадрів фітнес-моделі. Ти оціниш!

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