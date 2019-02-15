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DETACH – BRIDGES: новий кліп українських рокерів

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DETACH – Bridges, дивитись новий кліп онлайн: - фото 1
DETACH – Bridges, дивитись новий кліп онлайн:

Українці DETACH нарешті презентували свіжий кліп на трек Bridges до Дня Святого Валентина. Щоправда, відео показує не надто щасливі стосунки. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

До Дня Закоханих український рок-гурт DETACH потішив шанувальників відео на пісню Bridges з нового альбому D.R.A.M.A. Нове відео розповідає історію невдалого кохання, а головним героєм став фронтмен Олексій Веренчик, у якого таємнича білявка вириває серце з грудей у прямому сенсі.

І ще: Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала

DETACH – Bridges, дивитись новий кліп онлайн:

DETACH – Bridges, текст пісні:

This road ahead worth it
This bridge behind had to be burned
This place beside you so perfect
There`re lot of things to lose
Сrossroads ahead and a long way home
Nobody knows the way you`ll chose
Don’t try to cry, you are all alone here
It’s up to you. Your call. Decide.
Hey you over there
Do you still care?
I`m sorry but I’m losing my faith now
Hey you in the sky
Hey you I`m still alive
Forgive me but this time you’ll stay aside
All the people that surround you
Take a look at them now, what do you see?
All these problems deep inside of you
Maybe there`s no reason to hold it here
Maybe let it be
We are the braindead people
Making same mistakes

Читайте також: Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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