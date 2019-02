DETACH – BRIDGES: новий кліп українських рокерів

Українці DETACH нарешті презентували свіжий кліп на трек Bridges до Дня Святого Валентина. Щоправда, відео показує не надто щасливі стосунки. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

До Дня Закоханих український рок-гурт DETACH потішив шанувальників відео на пісню Bridges з нового альбому D.R.A.M.A. Нове відео розповідає історію невдалого кохання, а головним героєм став фронтмен Олексій Веренчик, у якого таємнича білявка вириває серце з грудей у прямому сенсі.

І ще: Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала

DETACH – Bridges, дивитись новий кліп онлайн:

DETACH – Bridges, текст пісні:

This road ahead worth it

This bridge behind had to be burned

This place beside you so perfect

There`re lot of things to lose

Сrossroads ahead and a long way home

Nobody knows the way you`ll chose

Don’t try to cry, you are all alone here

It’s up to you. Your call. Decide.

Hey you over there

Do you still care?

I`m sorry but I’m losing my faith now

Hey you in the sky

Hey you I`m still alive

Forgive me but this time you’ll stay aside

All the people that surround you

Take a look at them now, what do you see?

All these problems deep inside of you

Maybe there`s no reason to hold it here

Maybe let it be

We are the braindead people

Making same mistakes

Читайте також: Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала