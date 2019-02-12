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Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала

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Прем'єра Kozak System – Холодного січня - фото 1
Прем'єра Kozak System – Холодного січня

Український гурт "Kozak System" випустив новий кліп на останній сингл з альбому "Не Моя". Відео на пісню "Холодного січня" відзняли у стилі серіалу "Чорне дзеркало ". Дивіться та занурюйтеся в атмосферу!

"Щодня ми спостерігаємо, як ідеї, які буквально місяць тому здавалися абстрактними і далекими від реальності, зараз змінюють життя людей. Технології вже змінити нашу психіку, але до чого це призведе – покаже тільки час. У цьому відео ми вирішили злегка погратися у нові тренди на інтерактивність", – поділився автор ідеї відео та трубач гурту Kozak System Сергій Соловій.

Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту

Примітно, що кліп на пісню "Холодного січня" зняли у стилі альтернативної реальності у комп'ютерних приставок 80-х: фінал гри залежить від героя. Зацініть!

Дивитися онлайн кліп Kozak System – Холодного січня:

Текст і слова пісні "Холодного січня"

Холодного січня замети й вітри
Фортецю мою штурмували,
Без штурму і крові взяла її ти,
Без армії і без металу...
Я крила обпік,
Так болів мені світ,
В падіннях моїх танем наче...
Ти просто зайшла
І сказала: Привіт!
А я... Я не буду інакшим...

Приспів:
Все, що я маю,
Можеш забрати собі!
Все, що я маю:
Серце - тобі! Душу - тобі!
Весна накриває
Усі безкровні ріки!..
Все, що я маю:
Серце - тобі! Душу - тобі!

Ти склала мій одяг,
Протерла весь пил,
Підлогу помила і вікна.
У шафі старій пару згорблених крил
Дістала й піднесла до світла...
Любов, як дорога, крізь зиму втекла...
Ти мерзнеш але не здаєшся,
Як віра твоя у моє ремесло,
Ти бита не раз, але б'єшся!

Приспів.

У лютому люто гудів сніговій,
Слова й батареї сховали...
Ти саме така, тільки я не такий
І іншим не буду ніколи!..
Холодного січня замети й вітри
Фортецю мою штурмували,
Без штурму і крові взяла її ти,
Без армії і без металу...

Приспів.

Іван Леньо, соліст гурту Kozak System - фото 307226
Іван Леньо, соліст гурту Kozak System

Дивіться також: Антитіла – Вірила: дивитися онлайн новий кліп гурту

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