Kozak System – Холодного січня: новий кліп у стилі Чорного дзеркала

Український гурт "Kozak System" випустив новий кліп на останній сингл з альбому "Не Моя". Відео на пісню "Холодного січня" відзняли у стилі серіалу "Чорне дзеркало ". Дивіться та занурюйтеся в атмосферу!

"Щодня ми спостерігаємо, як ідеї, які буквально місяць тому здавалися абстрактними і далекими від реальності, зараз змінюють життя людей. Технології вже змінити нашу психіку, але до чого це призведе – покаже тільки час. У цьому відео ми вирішили злегка погратися у нові тренди на інтерактивність", – поділився автор ідеї відео та трубач гурту Kozak System Сергій Соловій.

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Примітно, що кліп на пісню "Холодного січня" зняли у стилі альтернативної реальності у комп'ютерних приставок 80-х: фінал гри залежить від героя. Зацініть!

Дивитися онлайн кліп Kozak System – Холодного січня:

Текст і слова пісні "Холодного січня"

Холодного січня замети й вітри

Фортецю мою штурмували,

Без штурму і крові взяла її ти,

Без армії і без металу...

Я крила обпік,

Так болів мені світ,

В падіннях моїх танем наче...

Ти просто зайшла

І сказала: Привіт!

А я... Я не буду інакшим...

Приспів:

Все, що я маю,

Можеш забрати собі!

Все, що я маю:

Серце - тобі! Душу - тобі!

Весна накриває

Усі безкровні ріки!..

Все, що я маю:

Серце - тобі! Душу - тобі!

Ти склала мій одяг,

Протерла весь пил,

Підлогу помила і вікна.

У шафі старій пару згорблених крил

Дістала й піднесла до світла...

Любов, як дорога, крізь зиму втекла...

Ти мерзнеш але не здаєшся,

Як віра твоя у моє ремесло,

Ти бита не раз, але б'єшся!

Приспів.

У лютому люто гудів сніговій,

Слова й батареї сховали...

Ти саме така, тільки я не такий

І іншим не буду ніколи!..

Холодного січня замети й вітри

Фортецю мою штурмували,

Без штурму і крові взяла її ти,

Без армії і без металу...

Приспів.

Іван Леньо, соліст гурту Kozak System

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