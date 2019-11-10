День холостяка 11 листопада: найкращі подарунки для себе коханого

До старту шаленого розпродажу всіляких гаджетів і не тільки залишилися лічені години. Радіо МАКСИМУМ розповість, як не витратити всю зарплату на подарунок для себе на День холостяка, а також поділиться кількома секретами, які дозволять не потрапити у тенета хитрих маркетологів!

Якщо хтось не знав, то День холостяка – азійське свято, яке почали відзначати у 90-х роках минулого століття. У більшості воно асоціюється з шаленими розпродажами та знижками, які дозволять придбати щось хороше для себе коханого (якщо нікому тобі щось дарувати). Втім, ми то знаємо, що безплатний сир лише у мишоловці. Тому й розповімо вам, як не потрапити до неї, а також поділимося кількома секретами, які допоможуть максимально зекономити на покупках.

І ще: Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати

Чому не слід вестись на знижки

Практика українських магазинів (про закордонні ми поговоримо трішки пізніше) така, що покупець практично не виграє з шалених знижок. Ви бачите напис великими літерами, який сповіщає про те, що відбувається шалений розпродаж і вже готові витрачати свої кровні на те, аби задовольнити свої гаджетні потреби. Принаймні, вам здається, що ви їх задовольняєте. Насправді ж, у більшості випадків ви купуєте щось, що вам абсолютно не потрібно. Що ж робити, аби не потрапити до тенет хитрих маркетологів?

Перед покупками порівняйте ціни

1. Моніторимо ринок! Якщо на одному майданчику вам обіцяють шалену знижку на певний товар, то слід переконатися, що десь він і без знижки не коштує дешевше. Часто тематичні "розпродажі" мають лише дотичний стосунок до знижок. До прикладу, знижка на День холостяка була ще 3 тижні тому. Ви просто не звертали на це увагу.

2. Складаємо список потреб! Так, уявіть, що ви вийшли з дому не по продукти, а по техніку. Але для того, аби не набрати зайвого у вас має бути перелік тих пристроїв і гаджетів, які вам дійсно необхідні. Якщо ж ви просто хочете обновку – лишайтесь вдома та насолоджуйтесь улюбленим серіалом або книжкою. Користі однозначно буде більше!

3. Узгоджуємо бюджет! Ніяких кредитів, розтермінувань тощо. Якщо ви не можете собі щось дозволити – не купуйте. Це золоте правило дозволить вам заощадити у тих випадках, коли аж свербить чимось гаджетовим себе потішити. Якщо ж мова йде про необхідну побутову техніку або щось інше – пройдіться по першому та другому пунктах. Так ви і зекономите, якщо є така можливість, а також зможете виокремити те, що вам дійсно необхідне.

Ні, не потрібно купувати собі три чайники про запас лише тому, що на них була шалена знижка! Гаразд?!

4. Користуємось кешбеком. Так ви зможете ще кілька відсотків від суми "відбити" на свій рахунок. Єдиний нюанс – вона поширена не на всі онлайн-крамниці, тому не забувайте про порівняння цін, аби визначити максимальну економію!

Хочете купувати на закордонних інтернет-майданчиках – читайте далі, адже на вас може очікувати не вельми радісна новина.

Податки, мита та інше

На тих, хто звик замовляти все з-за кордону, у нас є не вельми втішне нагадування. Ви ж пам'ятаєте, що з 1 липня в Україні діє податок на посилки, які перетинають кордон. Якщо вартість вашої покупки перевищує 100 євро – будьте готовими до того, що вам доведеться доплатити за неї. Звичайно ж, цей пункт не засмутить тих, хто планує придбати собі, до прикладу, фітнес-браслет або ще якусь дрібничку. А от фанатів смартфонів з AliExpress таке нововведення може неабияк засмутити.

Тут ми детальніше розписали про податки на посилки з-за кордону, а також тарифи

Не забудьте про податки на посилки

Якщо ж ви досі не передумали з подарунком собі коханому на День холостяка – ловіть ТОП-5 найкращих презентів, які однозначно будуть корисними для вас!

Що ж подарувати собі на День холостяка?

# Смарт-годинник

Якщо ви хочете бути в тренді та не пропускати жодного важливого (і не зовсім) сповіщення – задумайтесь над покупкою смарт-годинника. Маєте хороший механічний – візьміть собі фітнес-браслет. Такі гаджети ще й дозволять вам контролювати свій стан здоров'я. До прикладу, деякі моделі вміють точно вимірювати пульс, а також слідкувати за вашою активністю. Ідеальний компаньйон!

Фітнес-браслет – найкращий компаньйон

# Bluetooth-навушники

Жоден меломан не може обійтися без навушників. Утім, сучасні гаджети все частіше позбуваються 3,5-мм аудіороз'єму, що може неабияк наламати дрова. Звичайно ж, можна слухати музику за допомогою адаптерів, але це не зручно. При виборі Bluetooth-навушників зверніть увагу на їхній тип, автономність, а також компактність. Власникам iPhone рекомендуємо задуматися над AirPods, які максимально розкриваються з "яблучними" продуктами.

# Приставка

Чоловіки завжди залишаються дітьми, тому не дивно, що до нашого рейтингу потрапили саме ці гаджети. Єдине, з чим вам доведеться миритися – ціни на ігри. Звичайно ж, умільці пропонують "ламати" їх, але цього ми наполегливо не рекомендуємо робити!

# Електросамокат

Хоч сезон уже закінчився, але задуматися над покупкою електросамоката слід саме зараз. Цілком імовірно, що зараз у вас буде можливість увірвати бажаний транспортний засіб за вигідною ціною.

# Тример для бороди

Для тих, кого природа не обділила рослинністю на обличчі, тример для бороди – надзвичайно корисний гаджет. Він не лише дозволить за лічені хвилини облагородити все, що виросло за кілька днів, а й привести себе до ладу без потреби навідуватися до дорожезних барбершопів.

Що подарувати собі на День холостяка – вирішувати, звичайно ж, тільки вам. Ми ж нагадуємо, що до кожної покупки потрібно підходити з розумом, аби не витратити на дурниці половину, якщо не всю свою зарплату ;)

Читайте також: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року