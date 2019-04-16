Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips

Якщо ви носите бороду, то знаєте, скільки часу іде на те, щоб облагородити рослинність на вашому обличчі. А як щодо прибирання раковини від волосся, яке ви збрили? Саме цей пункт виводить не лише власників пишних борід, а й їхніх других половинок. У компанії Philips знайшли вирішення проблеми.

У нашому новому огляді розповімо про досвід користування новим тримером Philips BT7501/85, який створений для того, щоб полегшити процес догляду за бородою.

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Комплект поставки

Традиційно почнемо з того, що ми можемо виявити у коробці. Компанія Philips поставляє тример у звичній для себе картонній упаковці. В ній можна побачити не лише сам тример, а й насадку-гребінь, за допомогою якої можна регулювати довжину бороди. Відмінний варіант, якщо вам до вподоби експериментувати з рослинністю на обличчі.

Що в коробці:

тример для бороди

насадка-гребінець

грумер для тіла

насадка для тіла

чохол

щітки для очищення

зарядний пристрій

Комплект поставки тримера Philips BT7501/85

Перше враження

Тример для бороди від Philips нагадує моделі попереднього покоління. Втім, його основна відмінність – вакуумна система всмоктування збритих волосин.

Як запевняє виробник, тример може збирати до 95% волосин.

Практика показує, що ця цифра стосується лише догляду за короткою бородою. Пишна "рослинність на обличчі" не вельми слухняно "затягується" всередину пристрою. Втім, сама по собі ідея дуже крута.

Тример зручно тримати в руках

Корпус має прогумоване покриття, що дозволяє зі зручністю тримати тример у руках під час моделювання бороди та вусів. Для того, щоб довжина була однаковою зі всіх сторін, передбачена додаткова насадка-гребінець, яка регулюється від 0,5 мм до 10 мм.

Грумер для тіла компактний і зручний у використанні. Єдиний його недолік, якщо можна так назвати, – робота від звичайних батарейок. А це означає, що у відповідальний момент гаджет може вас підвести.

Грумер для тіла працює від звичайних батарейок

Особливості тримера Philips BT7501/85

Вакуумна система. Це основна перевага цієї моделі тримера. Вакуумне всмоктування зрізаного волосся дозволяє зекономити час, який ви, традиційно, приділяєте прибиранню ванної кімнати. Ваша друга половинка оцінить такий функціонал цього гаджета.

Вакуумна система всмоктування волосин полегшує прибирання ванни

Швидка зарядка. Усього п'яти хвилин біля розетки буде достатньо для того, щоб тримером можна було провести один повноцінний процес підрівнювання бороди та вусів. Це оцінять ті люди, котрі частенько забувають зарядити свої гаджети.

Леза, які самостійно заточуються. Ще одна перевага новинки, яка припаде до душі тим, хто щоденно моделює свою бороду. Не потрібно заморочуватися над питанням, пов'язаним з гостротою лез. Компанія Philips, уже традиційно, випускає тримери, які отримали леза, які роблять це за вас. Усе це під час гоління.

Леза тримера заточуються самостійно

Досвід користування тримером

Новинка від Philips надзвичайно ніжна до вашої шкіри. Це особливо оцінять ті, хто страждає через подразнення. Тепер щоденно підрівнювати бороду – це не катастрофа, а справжня насолода. Це ж можна сказати про грумер для тіла.

Не менше припала до душі автономність тримера. Від одного повного заряду він працює 60 хвилин. До слова, для поповнення енергії потрібно затратити ці ж 60 хвилин. Вкотре нагадаємо про швидку зарядку: 5 хвилин для одного сеансу.

Тример підтримує швидку зарядку

Зручність користування також на висоті, адже не потрібно перейматися через те, що з одного боку борода буде пишнішою, а з іншого – прибереш зайве. Це особливо припаде до душі тим, хто часто поспішає.

Ідеально для відряджень та відпустки. Якщо ви не хочете перетворитися на первісну людину під час відпочинку на морі, – тример від Philips обов'язково має бути з вами. Достатньо кілька хвилин зранку приділити догляду за бородою, щоб ви виглядали відмінно.

Втім, без недоліків не обійтися.

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Що не сподобалося

Передовсім, не вразив процес очищення тримера. Мити можна лише частини, які знімаються. Решту можна очистити лише за допомогою комплектних щіточок. Часто волосся застрягає так, що його просто неможливо дістати. Звичайно ж, це можна приписати до розряду "доколупувань", але справжнім педантам цей пункт може зіпсувати все задоволення від користування. Адже на чищення самого тримера може піти більше часу, ніж на догляд за бородою та вусами.

Однак, чистити тример не дуже зручно

Підрівняти бороду та вуса не зручно тримером, навіть якщо зняти з нього насадку-гребінь. Цей момент дещо не продуманий, адже борода часто потрібно підтримувати не лише довжину бороди, а й геометрію. Зробити це без сторонніх пристроїв складнувато. Робити кант за допомогою грумера для тіла можна, але чи варто, адже він створений не для цього.

Тример лише підстригає. Якщо є необхідність голитися наголо, потрібно буде взятися за бритву. Цей момент потрібно врахувати, якщо ви хочете, щоби пристрій об'єднав у собі весь функціонал.

Для регулярного догляду за бородою Philips BT7501/85 підходить ідеально

Підбиваємо підсумки

Якщо ви власник бороди, який обожнює моделювати свою рослинність на обличчі, – тример Philips BT7501/85 стане справжнім помічником. Гаджет дозволить не лише добиватися однакової довжини по всьому обличчю, а й дбайливо ставитиметься до вашої шкіри. Якщо ж вам іноді потрібно поголитися – цей тример не зможе впоратися з цієї задачею, до чого потрібно бути готовими. Попри кілька несуттєвих недоліків, редакція Радіо МАКСИМУМ рекомендує новинку від Philips усім власникам борід!

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