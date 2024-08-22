На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
День Державного прапора: історія свята та чому у нього сині та жовті кольори
-
- 221
День Державного прапора України відзначається щороку 23 серпня. Дізнаємось, коли з'явилося це свято, як його святкують та чому наш прапор має синьо-жовті кольори.
У матеріалі Радіо МАКСИМУМ разом дізнаймось більше про День Державного прапора України. За цим же посиланням ви можете знайти красиві й оригінальні привітання зі святом!
Читайте також: Україна починається з тебе: красиві та потужні цитати про Батьківщину
Як і коли виникло свято
Спочатку, на початку 90-х, День прапора святкували 24 липня, і це було неофіційне свято, яке відзначали лише в Києві. Цей день був присвячений пам'яті першого підняття синьо-жовтого стяга над будівлею Київської міської ради у 1990 році. Офіційний статус свято набуло у 2004 році, коли тодішній президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня Державного прапора 23 серпня.
Чому ж обрали саме 23 серпня
Чому саме 23 серпня стало датою святкування, точної відповіді немає. Існує версія, що 23 серпня 1991 року синьо-жовтий прапор було внесено до будівлі Верховної Ради після невдалого путчу ДКНС. Проте ця подія сталася 24 серпня, а офіційне підняття прапора над парламентом відбулося у вересні.
Внесення прапора України до залу Верховної Ради
28 січня 1992 року депутати затвердили постанову, згідно з якою Державним прапором України стало "прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору" з пропорціями 2 на 3 метри. Це визначення згодом увійшло до Конституції, де зазначено, що Державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Чому у нашого прапора поєднання синього та жовтого кольорів
Синій та жовтий кольори почали використовуватися українцями у національних символах ще з 14 століття. Вони прикрашали герб давнього Львова та печатки Галицько-Волинського князівства. Починаючи з 15 століття, ці кольори з'являлися на різних гербовниках, де найчастіше зображувався золотий лев на синьому полі.
В кінці 19 століття синій і жовтий стали офіційними національними кольорами. На Галичині ця комбінація з'являлася на офіційних документах, листівках та картинах. Варто зазначити, що іноді верхньою смугою прапора був жовтий колір, а іноді – синій.
Після революції 1917 року українці почали активно використовувати жовто-синій прапор. Хоча сенс кольорів залишався схожим, їх називали по-різному: "синьо-жовтий", "блакитно-жовтий", "жовто-синій" або "жовто-блакитний". Історик Михайло Грушевський описував прапор як "синьо-жовтий", але іноді – як "жовто-блакитний". У 1918 році Центральна Рада у законі про флот згадала прапор як "полотнище в блакитному і жовтому кольорах".
Під час правління гетьмана Павла Скоропадського військовий прапор Української Держави був білим із синім хрестом, а в крижі знаходився національний прапор із "блакитної та жовтої горизонтальних смуг". Директорія у своїх документах визнала синьо-жовтий колір офіційним. Згодом всі політичні сили дійшли згоди, і ці кольори були закріплені в Конституції як офіційні для українського прапора.
Українці пишаються своїм прапором / Фото pvproduction
Традиційно вважається, що синій колір на прапорі уособлює небо, а жовтий – українські поля. Жовтий також часто тлумачать як "золото пшениці", "сонце" або як поєднання "ланів, осяяних сонячним світлом". Синій колір завжди асоціювався з небом, і інші трактування його значення не зустрічалися.
Як відзначають День Державного прапора в Україні
23 серпня традиційно розпочинається з урочистого підняття Державного прапора України. Далі відбуваються різноманітні заходи: вручення паспортів молодим громадянам, молитви за Україну від релігійних громад, концертні програми, фестивалі, гала-концерти тощо. Кожен район міста організовує вуличні акції, ярмарки та інформаційні виставки. Однак у часи повномасштабного вторгнення масштабних масових заходів на День прапора не проводять.
Це цікаво: "Козацькому роду нема переводу": потужні та красиві пісні про Україну
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
12:30Lego обіцяє відмовитись від пластику та використовувати екологічні матеріали у кубиках
-
11:20Binance заарештувала кошти користувачів з Палестини на вимогу ЦАХАЛ
-
10:15А ви вже пробували котлети з тунця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 29 серпня
-
20:50У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
-
19:45Дарʼя Коломієць створила плейліст на честь музикантів, які стали на захист України
-
18:40У Франції офіційно розпочались Паралімпійські ігри-2024
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
16:30Помстився за Охматдит: Денис Берінчик підсмажив окупантів з гармати
-
15:25Композиція "Teresa & Maria" подолала позначку в 40 мільйонів прослуховувань на Spotify
-
14:20Соковита свинина зі сливами: готуємо за рецептом Ольги Рябенко
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:10На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку
-
11:25Ось, у чому може бути небезпека надмірного саморозвитку
-
10:22Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
18:21Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
16:23Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911
-
15:21Кажуть, на YouTube є магічне відео, здатне відкачати воду з мокрого смартфона
-
14:20У кав'ярні такого не знайдете: готуємо супершоколадну каву від Ектора
-
13:21Місячний посівний календар на вересень 2024 – коли і що садити
-
09:15Jerry Heil презентувала пісню "All eyes on kids", присвячену викраденню українських дітей
- 29 серпня
-
17:35Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів
-
13:15В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин: як це працюватиме
-
09:19День пам'яті захисників
- 28 серпня
-
19:22День пам'яті захисників України: як поминати полеглих воїнів
-
17:22Три знаки Зодіаку, яким варто сходити на побачення до кінця тижня
-
13:21Чому ми можемо вкрай болісно реагувати на фідбеки: зверніть увагу на причини
-
09:18Погода у вересні 2024: чи затримається літо в Україні
- 27 серпня
-
13:25Одягаємось красиво на День знань: підбірка образів для школярів та батьків
-
09:21Насолоджуйтесь сповна: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2024
- 26 серпня
-
17:25Тривожна валізка школяра: список обов'язкових речей
-
13:25Оригінальні та атмосферні варіанти: як влаштувати свято дитині на 1 вересня
-
09:19Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 серпня
-
17:21Не втрачайте пильність: три знаки Зодіаку, яким слід бути обережними на дорозі
-
13:21Працюй чотири години на тиждень: корисні поради з книжки, які допоможуть саме вам
-
09:21Церковний календар на вересень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 серпня
-
17:40Найгучніша колаборація: Quest Pistols, WELLBOY і Parfeniuk випустили спільний трек
-
13:25Скільки коштує зібрати дитину до школи: огляд цін у 2024 році
-
09:21День ангела у вересні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 серпня
-
17:30Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році
-
13:25Що подарувати вчителю до 1 вересня – найкращі варіанти презентів
-
09:21Місячний календар стрижок на вересень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 серпня
-
17:28Вийшов трейлер документального фільму про легендарного військового "Да Вінчі"
-
13:20Біллі Айліш стала найпопулярнішою артисткою в історії Spotify