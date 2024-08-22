День Державного прапора: історія свята та чому у нього сині та жовті кольори

День Державного прапора України відзначається щороку 23 серпня. Дізнаємось, коли з'явилося це свято, як його святкують та чому наш прапор має синьо-жовті кольори.

У матеріалі Радіо МАКСИМУМ разом дізнаймось більше про День Державного прапора України. За цим же посиланням ви можете знайти красиві й оригінальні привітання зі святом!

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Як і коли виникло свято

Спочатку, на початку 90-х, День прапора святкували 24 липня, і це було неофіційне свято, яке відзначали лише в Києві. Цей день був присвячений пам'яті першого підняття синьо-жовтого стяга над будівлею Київської міської ради у 1990 році. Офіційний статус свято набуло у 2004 році, коли тодішній президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня Державного прапора 23 серпня.

Чому ж обрали саме 23 серпня

Чому саме 23 серпня стало датою святкування, точної відповіді немає. Існує версія, що 23 серпня 1991 року синьо-жовтий прапор було внесено до будівлі Верховної Ради після невдалого путчу ДКНС. Проте ця подія сталася 24 серпня, а офіційне підняття прапора над парламентом відбулося у вересні.



Внесення прапора України до залу Верховної Ради

28 січня 1992 року депутати затвердили постанову, згідно з якою Державним прапором України стало "прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору" з пропорціями 2 на 3 метри. Це визначення згодом увійшло до Конституції, де зазначено, що Державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Чому у нашого прапора поєднання синього та жовтого кольорів

Синій та жовтий кольори почали використовуватися українцями у національних символах ще з 14 століття. Вони прикрашали герб давнього Львова та печатки Галицько-Волинського князівства. Починаючи з 15 століття, ці кольори з'являлися на різних гербовниках, де найчастіше зображувався золотий лев на синьому полі.

В кінці 19 століття синій і жовтий стали офіційними національними кольорами. На Галичині ця комбінація з'являлася на офіційних документах, листівках та картинах. Варто зазначити, що іноді верхньою смугою прапора був жовтий колір, а іноді – синій.

Після революції 1917 року українці почали активно використовувати жовто-синій прапор. Хоча сенс кольорів залишався схожим, їх називали по-різному: "синьо-жовтий", "блакитно-жовтий", "жовто-синій" або "жовто-блакитний". Історик Михайло Грушевський описував прапор як "синьо-жовтий", але іноді – як "жовто-блакитний". У 1918 році Центральна Рада у законі про флот згадала прапор як "полотнище в блакитному і жовтому кольорах".

Під час правління гетьмана Павла Скоропадського військовий прапор Української Держави був білим із синім хрестом, а в крижі знаходився національний прапор із "блакитної та жовтої горизонтальних смуг". Директорія у своїх документах визнала синьо-жовтий колір офіційним. Згодом всі політичні сили дійшли згоди, і ці кольори були закріплені в Конституції як офіційні для українського прапора.



Українці пишаються своїм прапором / Фото pvproduction

Традиційно вважається, що синій колір на прапорі уособлює небо, а жовтий – українські поля. Жовтий також часто тлумачать як "золото пшениці", "сонце" або як поєднання "ланів, осяяних сонячним світлом". Синій колір завжди асоціювався з небом, і інші трактування його значення не зустрічалися.

Як відзначають День Державного прапора в Україні

23 серпня традиційно розпочинається з урочистого підняття Державного прапора України. Далі відбуваються різноманітні заходи: вручення паспортів молодим громадянам, молитви за Україну від релігійних громад, концертні програми, фестивалі, гала-концерти тощо. Кожен район міста організовує вуличні акції, ярмарки та інформаційні виставки. Однак у часи повномасштабного вторгнення масштабних масових заходів на День прапора не проводять.

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