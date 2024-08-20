Україна починається з тебе: красиві та потужні цитати про Батьківщину

Цитати та красиві слова про Україну до Дня Незалежності / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Україна надзвичайно потужна та могутня країна з найкращими людьми у світі. Й оспівана вона у сотнях пісень, й тисячі крилатих фраз описують нашу країну. До вашої уваги цитати про Україну, які варто знати всім!

Нехай ці цитати надихають вас і нагадують про те, наскільки сильна наша країна. У матеріалі Радіо МАКСИМУМ ми зібрали вислови видатних людей про Україну. Вчитайтесь уважно у ці слова!

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Цитати про Україну

Цитати відомих людей про Україну

Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!

Остап Вишня

***

Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі.

В. Еллан

***

Мій рідний край такий веселий, Мій рідний край такий сумний!

Г. Чупринка

***

Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

***

Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула.

Я. Стецько

***

Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.

С. Бандера

***

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…

С. Вакарчук

***

Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети!

С. Вакарчук

***

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко

***

Україна починається з тебе.

В. Чорновіл

***

Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона.

О. Олесь

***

Бути українцем – це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування.

В. Винниченко

***

Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину.

О. Довженко

***

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.

В. Сосюра

***

Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо.

В. Сухомлинський

***

Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.

І. Багряний

***

Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.

В. Сухомлинський

***

Коли не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.

Г. Сковорода

Цитати Шевченка про Україну

Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна…

***

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра

***

Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю!

***

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем’я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Холоне серце, як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить, Людей і Господа любить.

***

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий

***

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, І за неї, безталанну, Господа моліте.

***

Я всю мізерію оддав Моїй Україні-небозі.

Пісні про Україну

Тіна Кароль – Україна – це ти

Моє ім'я – Батьківщина,

Лелеки легке крило.

Моє ім'я – Україна

І сонечка тепло.

Моє ім'я – Вишиванка,

Я – хрестик на полотні.

Моє ім'я – синє небо,

Я – сонях малий під ним.

Ірина Білик – Хай живе надія

Ночі вишневі, в зоряній тиші

Вітер блакитно жито колише.

Ми збережемо нашу єдину,

Рідну Вкраїну, славну родину

Назарій Яремчук – Родина

«Родина, родина – від батька й до сина

Від матері доні добро передам.

Родина, родина – це вся Україна

З глибоким корінням, з високим гіллям»

Скрябін – Сам собі країна

«Не стидайся то твоя земля,

Не стидайся то Україна,

Добре там є, де нас нема,

Стань для батька нормальним сином»

Тарас Петриненко – Україна

«Мені не можна не любити,

Тобі не можна не цвісти,

Лиш доти варто в світі жити,

Поки живеш і квітнеш ти!

Україно, Україно,

Після далечі доріг

Вірне серце твого сина

Я кладу тобі до ніг!»

Оксана Білозір – Україночка

«Не одні хани у полон мене брали,

Били-вбивали, на чужину гнали,

Били-вбивали, на чужину гнали.

А я не скорилася, із сльози відродилася,

Українкою ж я народилася».

Бумбокс – Ой, у лузі червона калина

«Ой у лузі червона калина похилилася

Чогось наша славна Україна зажурилася

А ми тую червону калину підіймемо

А ми нашу славну Україну

Гей, гей, розвеселимо!»

Батько наш – Бандера

Батько наш – Бандера,

Україна – мати,

Ми за Україну будем воювати!

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