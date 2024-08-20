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Україна починається з тебе: красиві та потужні цитати про Батьківщину
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Україна надзвичайно потужна та могутня країна з найкращими людьми у світі. Й оспівана вона у сотнях пісень, й тисячі крилатих фраз описують нашу країну. До вашої уваги цитати про Україну, які варто знати всім!
Нехай ці цитати надихають вас і нагадують про те, наскільки сильна наша країна. У матеріалі Радіо МАКСИМУМ ми зібрали вислови видатних людей про Україну. Вчитайтесь уважно у ці слова!
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Цитати про Україну
Цитати відомих людей про Україну
Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!
Остап Вишня
***
Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі.
В. Еллан
***
Мій рідний край такий веселий, Мій рідний край такий сумний!
Г. Чупринка
***
Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.
В. Липинський
***
Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, але передусім майбутня й минула.
Я. Стецько
***
Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.
С. Бандера
***
Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…
С. Вакарчук
***
Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає ці крила спалити. Маючи і те, і інше, можна долетіти до мети!
С. Вакарчук
***
А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
Ліна Костенко
***
Україна починається з тебе.
В. Чорновіл
***
Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона.
О. Олесь
***
Бути українцем – це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування.
В. Винниченко
***
Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину.
О. Довженко
***
Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну.
В. Сосюра
***
Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо.
В. Сухомлинський
***
Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами.
І. Багряний
***
Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.
В. Сухомлинський
***
Коли не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.
Г. Сковорода
Цитати Шевченка про Україну
Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна…
***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра
***
Я так її, я так люблю Мою Україну убогу, Що проклену святого Бога, За неї душу погублю!
***
Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем’я люте, В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Холоне серце, як згадаю, Що не в Украйні поховають, Що не в Украйні буду жить, Людей і Господа любить.
***
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий
***
Любітеся, брати мої, Украйну любіте, І за неї, безталанну, Господа моліте.
***
Я всю мізерію оддав Моїй Україні-небозі.
Пісні про Україну
Тіна Кароль – Україна – це ти
Моє ім'я – Батьківщина,
Лелеки легке крило.
Моє ім'я – Україна
І сонечка тепло.
Моє ім'я – Вишиванка,
Я – хрестик на полотні.
Моє ім'я – синє небо,
Я – сонях малий під ним.
Ірина Білик – Хай живе надія
Ночі вишневі, в зоряній тиші
Вітер блакитно жито колише.
Ми збережемо нашу єдину,
Рідну Вкраїну, славну родину
Назарій Яремчук – Родина
«Родина, родина – від батька й до сина
Від матері доні добро передам.
Родина, родина – це вся Україна
З глибоким корінням, з високим гіллям»
Скрябін – Сам собі країна
«Не стидайся то твоя земля,
Не стидайся то Україна,
Добре там є, де нас нема,
Стань для батька нормальним сином»
Тарас Петриненко – Україна
«Мені не можна не любити,
Тобі не можна не цвісти,
Лиш доти варто в світі жити,
Поки живеш і квітнеш ти!
Україно, Україно,
Після далечі доріг
Вірне серце твого сина
Я кладу тобі до ніг!»
Оксана Білозір – Україночка
«Не одні хани у полон мене брали,
Били-вбивали, на чужину гнали,
Били-вбивали, на чужину гнали.
А я не скорилася, із сльози відродилася,
Українкою ж я народилася».
Бумбокс – Ой, у лузі червона калина
«Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну
Гей, гей, розвеселимо!»
Батько наш – Бандера
Батько наш – Бандера,
Україна – мати,
Ми за Україну будем воювати!
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