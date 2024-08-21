"Козацькому роду нема переводу": потужні та красиві пісні про Україну

Україна – надзвичайна країна. І ми дуже пишаємось нашою Батьківщиною. Тож, до Дня Незалежності пропонуємо послухати пісні, в яких оспівується наша люба країна!

Україна оспівана не в одному десятку і не в одній сотні пісень. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас плейлист пісень про нашу державу. Слухайте їх, насолоджуйтесь ними та додавайте до своїх музичних бібліотек!

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Плейлист пісень про Україну

Тарас Петриненко – Україна

Тіна Кароль – Україна – це ти: дивіться відео

YARMAK FT. TOF – МОЯ КРАЇНА: дивіться відео

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Моя країна: дивіться відео

Нумер 482 – Добрий ранок, Україно: дивіться відео

МЕРІ – Я з України: слухайте пісню

ШАБЛЯ – Браття-українці: дивіться відео

Океан Ельзи – Вставай: слухайте пісню

Скрябін – Сам собі країна: слухайте пісню

Jerry Heil – Козацькому роду: дивіться відео

ТНМК – Історія України за 5 хвилин: дивіться відео

І це лише невелика частина пісень про Україну. Насправді їх значно-значно більше. Й у нас просто не вистачило б часу, щоб зібрати їх усі в одному матеріалі. Хай там як, послухайте ці композиції, додайте їх до свого плейлиста та насолоджуйтесь ними, пишаючись тим, що ви – українці!

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