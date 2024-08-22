День Державного прапора України: красиві привітання зі святом

День Державного прапора України – це свято, яке символізує нашу незалежність, гідність та національну ідентичність. Синьо-жовті кольори прапора втілюють в собі безмежну любов до рідної землі, вірність та боротьбу українського народу за свободу.

У це свято ми відзначаємо не лише національний символ, але й нашу історію, культуру та духовність. Вітаючи один одного з цим значущим днем, ми ще раз підтверджуємо свою гордість за країну, в якій живемо. Тож, давайте разом відзначимо День Державного прапора України й обміняємось красивими привітаннями від Радіо МАКСИМУМ!

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Привітання з Днем Державного прапора України

Короткі привітання

Привітання у прозі

Віршовані поздоровлення

Вітання у картинках

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Короткі привітання

З Днем Державного прапора України! Нехай синьо-жовті кольори завжди надихають на перемоги та успіхи!

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Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай наш прапор майорить над мирною та процвітаючою Україною!

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Зі святом! Нехай синьо-жовтий прапор стане символом нашої сили, єдності та свободи!

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З Днем Державного прапора України! Пишаймося нашими кольорами і разом будуємо краще майбутнє!

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Вітаю з Днем Державного прапора! Нехай наш прапор завжди буде знаком гордості та незламного духу!

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Зі святом національної гордості! Нехай синьо-жовтий прапор надихає на великі досягнення!

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З Днем Державного прапора України! Нехай цей символ свободи завжди надихає на перемоги!

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Вітаю з Днем Державного прапора! Нехай наш прапор завжди буде джерелом натхнення та віри у краще!

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Зі святом національного символу! Пишаймося прапором і бережімо нашу незалежність!

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З Днем Державного прапора України! Нехай синьо-жовті кольори завжди будуть символом миру та єдності!

Привітання у прозі

Дорогі українці!

Сьогодні ми вшановуємо один із головних символів нашої незалежності – Державний прапор України. Синьо-жовтий стяг об’єднує нас у прагненні до свободи, миру та справедливості. Нехай кожен наш крок буде впевненим і сильним, як вітер, що розвиває наш прапор. З Днем Державного прапора України! Нехай цей день наповнює наші серця гордістю за рідну землю!

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Дорогі земляки!

Вітаю вас з Днем Державного прапора України! Цей символ нашої держави нагадує нам про силу та незламність українського народу. Нехай синьо-жовті кольори завжди надихають нас на добрі справи, на боротьбу за краще майбутнє. Бажаю кожному з нас міцної віри у власні сили та незламної любові до рідної землі. Нехай наш прапор майорить високо над мирною та щасливою Україною!

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Шановні друзі!

У цей урочистий день хочу привітати вас з Днем Державного прапора України! Наш прапор – це символ єдності, свободи та незалежності. Він пройшов довгий шлях разом із нашим народом, ставши свідком важливих подій і перемог. Нехай кожен з нас завжди пам'ятає, якою ціною здобуто наше право на свободу, і нехай цей символ надихає на нові звершення. Зі святом вас!

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Дорогі земляки!

Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України, і це справжній день гордості для кожного українця. Наш синьо-жовтий стяг об'єднує нас у єдиному прагненні до миру, злагоди та добробуту. Нехай наш прапор завжди буде свідком нашого процвітання та сили духу. Бажаю кожному з вас відчувати гордість за свою країну і віру в краще майбутнє. Зі святом!

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Дорогі українці!

У цей важливий день хочу привітати вас з Днем Державного прапора України. Синьо-жовтий стяг – це не просто символ нашої держави, це віддзеркалення нашої історії, боротьби та перемог. Нехай наш прапор завжди буде маяком на шляху до свободи та справедливості. Бажаю вам миру, злагоди та віри у світле майбутнє нашої країни. З Днем Державного прапора України!

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Шановні земляки!

Вітаю вас з Днем Державного прапора України! Синьо-жовті кольори нашого прапора – це символи нашої землі та неба, нашої свободи та надії. Нехай цей прапор завжди буде оберегом для нашої держави, захищає її від усіх негараздів і дарує силу для нових звершень. Бажаю вам здоров’я, щастя та успіхів у всіх починаннях. Зі святом!

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Дорогі друзі!

У цей урочистий день вітаю вас з Днем Державного прапора України! Наш прапор – це символ нескореності та гідності українського народу. Він нагадує нам про те, як важливо берегти і захищати свою землю, свою культуру, свою свободу. Нехай цей день наповнить ваші серця гордістю за рідну країну і надасть сили для нових досягнень. Зі святом!

***

Шановні земляки!

Вітаю вас з Днем Державного прапора України! Наш синьо-жовтий стяг є символом єдності та незалежності, символом нашої сили та віри у краще майбутнє. Нехай кожен день буде наповнений прагненням до нових перемог і здобутків на благо нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і добробуту. Зі святом вас, з Днем Державного прапора України!

***

Дорогі українці!

Сьогодні ми святкуємо День Державного прапора України – символу нашої свободи та єдності. Цей прапор – це наша гордість і слава, він нагадує нам про великі подвиги нашого народу і про ті цінності, які ми маємо берегти. Нехай цей день стане ще одним кроком до зміцнення нашої держави та миру на нашій землі. Зі святом вас!

***

Шановні друзі!

Вітаю вас з Днем Державного прапора України! Синьо-жовтий стяг завжди був символом сили, єдності та прагнення до свободи. Нехай він надихає нас на великі звершення, на добрі справи і на захист нашої незалежності. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, миру та добробуту. Зі святом вас, з Днем Державного прапора України!

Віршовані поздоровлення

Сьогодні день знаменний, урочистий,

Прапор наш здіймається увись.

Синьо-жовтий стяг – символ нездоланний,

Що єдність і свободу нам приніс.

Від щирого серця вітаю вас зі святом,

Нехай завжди в душі панує мир.

Хай наш прапор майорить завзято,

А ми під ним творитимем свій вір.

***

Прапор України, гордість наша й слава,

Синє небо, жовте золото полів.

В цей день святковий лине щира справа –

Схиляймо голови у спільній злагоді.

Нехай цей стяг у віках завжди маячить,

Несучи силу, єдність і любов.

Нехай серця, мов прапор, щиро плачуть,

Від гордості за край свій знов і знов.

***

Синьо-жовтий прапор, гордості наш стяг,

Ми під ним живем і досягнемо всіх благ.

Нехай він несе нам віру і надію,

Щоб в мирі і злагоді жити щоднини.

Вітаю вас зі святом, з цим великим днем,

Нехай наш прапор гордо в небі сяє.

З любов'ю й честю в серці ми живем,

Нехай цей стяг всіх нас об'єднає.

***

В цей день святковий, урочистий,

Піднімемо прапор, як світлий наш знак.

Синє небо, жовте колосся –

Це символ свободи, це долі маяк.

Нехай наш стяг над Україною майорить,

Від сходу до заходу, у мирі й добрі.

Зі святом вас, дорогі земляки,

Нехай нам щастить у житті й у труді.

***

Наш прапор синьо-жовтий, рідний,

Він гордість наша, наша честь.

В цей день державний і врочистий

Згадати варто все, що є.

Нехай він в небі майорить високим,

Нехай несе нам радість і тепло.

Зі святом вас, зі святом прапора,

Нехай в серцях панує лиш добро.

***

В День прапора нашого, синьо-жовтого стяга,

Нехай кожен серцем відчує тепло.

Нехай ця символіка з гордістю ляга

На наші серця і на нашу любов.

Зі святом вас, дорогі земляки!

Нехай наш прапор завжди буде вгорі.

Нехай він несе нам мир та надію,

Щоб ми були щасливі і сильні завжди.

***

Синьо-жовтий стяг в руках,

В небі чистому майорить.

Він – наш символ, наша честь,

Що над нами завжди буде світити.

Вітаю зі святом, з цим великим днем!

Нехай наш прапор завжди буде вгорі.

Нехай він несе нам мир і натхнення,

Щоб ми жили щасливо у рідній країні.

***

З Днем прапора, рідні мої українці,

В цей день нехай серце трепече в нас всіх.

Синьо-жовтий стяг хай у небі витає,

Мир і злагоду несе нам на вік.

Нехай наш прапор буде сильним, як вітер,

Що веде нас вперед до великих перемог.

Зі святом вас, дорогі земляки!

Нехай в кожному серці живе цей вогонь.

***

Синє небо, жовте поле –

Це наш прапор, наша доля.

В цей день ми всі єдині,

Як ніколи не зрадим своєї родини.

Зі святом вас, з Днем прапора рідного!

Нехай цей стяг нас об'єднає,

Нехай несе нам мир і спокій,

Щоб Україна була завжди в славі.

***

Наш прапор – символ сили і свободи,

Що веде нас крізь віки вперед.

В цей день святковий всі ми разом

Схиляємось перед його славним знаменом.

Нехай цей стяг в небі синім

Завжди гордо майорить.

Зі святом вас, дорогі українці!

Нехай наш прапор світло нам дарить.

Вітання у картинках

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