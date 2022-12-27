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Де не можна ставити Wi-Fi роутер у жодному разі: поради для швидкого інтернету

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Де поставити Wi-Fi роутер вдома - фото 1
Де поставити Wi-Fi роутер вдома / Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk

Швидкість інтернету є болючим питанням для багатьох людей, а взимку та в умовах відключень електроенергії це створює ще більше проблем. Тому фахівці розповіли, де не варто ставити Wi-Fi роутер, щоб зручно користуватись мережею.

На свята часто настає період, коли у домівці з'являється більше нових гаджетів та користувачів, що впливає на швидкість та сигнал Wi-Fi. Тому компанія британська компанія зв'язку Virgin Media поділилась порадами, як людям підготуватись до електронного хаосу та зберегти якість інтернету на високому рівні та навіть покращити його.

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Експерти почали з того, що назвали кімнату, у якій категорично не можна розміщувати роутер. Найгірше місце для маршрутизатора - це кухня, оскільки сигнал легко перервати через всі інші прилади, що там є. До слова, найсерйозніше знищує швидкість мікрохвильова піч.

Не лише електроніка заважає вашому сигналу Wi-Fi: метал також може завдати шкоди з'єднанню. Кухні також часто є зоною для важких металевих приладів (духовки, холодильники та пральні машини), а також електроніки, яка створює негостинні умови для роутерів, – пояснюють фахівці.

Samsung Memory on Unsplash - фото 517507
Samsung Memory on Unsplash

Найкраще буде розмістити модем у центрі помешкання та якомога далі від будь-яких інших великих предметів. Також краще уникати дзеркал та акваріумів поряд. І навіть різдвяна ялинка здатна погіршити сигнал. Окрім пошуку правильного місця для маршрутизатора, є ще кілька речей, які можуть покращити роботу мережі.

5 порад, щоб Wi-Fi роутер працював краще:

  1. Не вимикайте маршрутизатор на цілу ніч, оскільки він може не отримати важливі оновлення;
  2. Не ставте роутер у шафі чи за телевізором, щоб не блокувати сигнал;
  3. Раз у місяць вимикайте роутер та перезавантажуйте його;
  4. Перевіряйте свою швидкість завдяки онлайн-сервісам. Якщо ж вона відрізняється від вказаної у договорі, то саме час зв'язатись зі своїм інтернет-провайдером;
  5. Для максимальної швидкості ставте роутер прямо, а не боком.

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