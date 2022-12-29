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У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації

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У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації - фото 1

Через те, що росія атакує інфраструктуру по всій Україні, фахівці з Держспецзв'язку рекомендують обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Адже мішенню ворога стали об'єкти, які забезпечують роботу зв'язку. Читайте далі та дізнайтеся, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації!

Щоб не "покласти" мережу, обмежте використання. Для початку, використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість. Якщо є можливість, то під'єднайтеся до мережі Wi-Fi. Далі відмовтесь від відео на користь текстових форматів, а також надавайте перевагу текстовим повідомленням, а не дзвінкам та відеодзвінкам. До того ж варто скоротити всі розмови до мінімуму.

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Не зайвим буде встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, а ще найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube. Також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах.

Якщо не працює мережа вашого оператора, то скористайтесь національним роумінгом. Попередньо завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці.

У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації - фото 516949

Не залишайте укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає зв'язку.

Що робити, щоб залишатися на зв'язку:

  • Підпишіться на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
  • Заздалегідь встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати зв'язок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку. До прикладу, застосунок Bridgefy.
  • Якщо не працює мобільний інтернет та зв'язок, але потрібна термінова допомога, тоді викликайте ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати. Вкажіть такі дані: місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості), що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті), скільки людей із вами, стан здоров'я (специфічні хвороби, наприклад, діабет), травмування та час, коли зазнали травм, потреби (ліки, їжа, вода).
  • Якщо немає жодного зв'язку, то збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно з'явиться зв'язок.

До теми: Чи буде зв'язок в Україні під час тотального блекауту: відповідь Держспецзв'язку

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