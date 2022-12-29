У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації

Через те, що росія атакує інфраструктуру по всій Україні, фахівці з Держспецзв'язку рекомендують обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Адже мішенню ворога стали об'єкти, які забезпечують роботу зв'язку. Читайте далі та дізнайтеся, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації!

Щоб не "покласти" мережу, обмежте використання. Для початку, використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість. Якщо є можливість, то під'єднайтеся до мережі Wi-Fi. Далі відмовтесь від відео на користь текстових форматів, а також надавайте перевагу текстовим повідомленням, а не дзвінкам та відеодзвінкам. До того ж варто скоротити всі розмови до мінімуму.

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Не зайвим буде встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, а ще найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube. Також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах.

Якщо не працює мережа вашого оператора, то скористайтесь національним роумінгом. Попередньо завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці.

Не залишайте укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає зв'язку.

Що робити, щоб залишатися на зв'язку:

Підпишіться на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.

Заздалегідь встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати зв'язок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку. До прикладу, застосунок Bridgefy.

Якщо не працює мобільний інтернет та зв'язок, але потрібна термінова допомога, тоді викликайте ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати. Вкажіть такі дані: місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості), що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті), скільки людей із вами, стан здоров'я (специфічні хвороби, наприклад, діабет), травмування та час, коли зазнали травм, потреби (ліки, їжа, вода).

Якщо немає жодного зв'язку, то збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно з'явиться зв'язок.

До теми: Чи буде зв'язок в Україні під час тотального блекауту: відповідь Держспецзв'язку