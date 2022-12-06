Як зробити павербанк для роутера: коротка інструкція, коли немає світла

Щоб у домашніх умовах зробити павербанк для роутера потрібно декілька компонентів. Читайте далі та дізнайтеся, як зробити такий пристрій!

У виданні MC.today розповіли, як при відключенні світла лишитися з інтернетом – зробити повербанк для роутера. Цей метод буде діяти, як у вас оптоволоконне з'єднання. У іншому випадку, на жаль, це не підійде.

І ще: Українські винахідники створили надпотужний павербенк для військових

Наразі провайдери надають послугу GPON, яка працює, навіть якщо у вас відключено електрику. Рекомендується уточнити у вашого оператора інтернету, чи є у них така послуга і що вони роблять при відключенні світла – чи підтримують живлення за допомогою генератора, щоб мережа продовжувала працювати", – зазначають експерти.

Для павербанка для роутера потрібно:

автомобільний акумулятор

дроти

затискачі-"крокодили"

штекери для роутера

Акумулятор повинен давати достатню напругу для живлення роутера – 12 вольтів. Інші моделі не підійдуть.

Для підключення потрібно зняти затискачі-"крокодили", прикрутити дроти та припаяти штекери. Вони для роутера та блоку GPON однакові.

Перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з "+" та "-".

Тут підключення двох пристроїв необхідно, щоб роздавати Wi-Fi з роутера на телефони та ноутбуки. Якщо потрібно підключення лише одного пристрою, наприклад – ноутбука через LAN-кабель, достатньо живити тільки GPON, куди приходить оптоволокно, а від нього вже вивести провід на ноутбук.

До теми: У Держспецзв'язку розповіли, як безпечно користуватися Bluetooth