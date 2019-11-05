Ця фізична активність принесе вам максимум користі

Фізичну активність називають головним союзником у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями. Однак нове дослідження, проведене вченими з Паризького університету у співпраці з австралійськими колегами з Мельбурна, показало, що це твердження справедливе, але стосується не всіх видів навантажень.

Протягом десяти років фахівці відстежували стан здоров'я понад 10 000 добровольців у віці від 50 до 75 років. Паралельно учасники заповнювали анкету з питаннями про інтенсивність і режим їх фізичної активності в трьох різних контекстах:

спортивні тренування;

фізнавантаження на роботі (наприклад, перенесення важких предметів);

фізична активність у вільний час (наприклад, садові роботи).

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Серцево-судинне здоров'я випробовуваних оцінювали з використанням ультрасучасної ультразвукової візуалізації сонної артерії. Цей метод, може бути зокрема застосований для вимірювання чутливості артеріального барорефлексу – механізму природної адаптації до раптових змін артеріального тиску. Відомо, що будь-які неполадки в цьому механізмі призводять до серйозних проблем зі здоров'ям і підвищують ризик зупинки серця.

Розрізняють два компоненти барорефлексу: механічний, оцінюваний шляхом вимірювання жорсткості артерій, і нейрональний, оцінюваний шляхом вимірювання нервових імпульсів, що посилаються рецепторами на стінки артерії, у відповідь на розтягнення судини. Порушення в механічному компоненті, як правило, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями, пов'язаними зі старінням, натомість порушення в нейрональному компоненті пов'язані з порушеннями серцевого ритму.

Головне – не зловживати фізичними навантаженнями

Дослідження показало, що інтенсивні тренування спортивного характеру асоціювалися з поліпшенням нейрональної складової барорефлексу. І навпаки, фізична активність на роботі (наприклад, постійне носіння важких вантажів) була тісно пов'язана з аномаліями нейронального барорефлексу і більшою артеріальною жорсткістю. Що стосується фізичних навантажень на дозвіллі, то виявилася корисною лише помірна активність. Вона поліпшує стан артерій.

Наші результати – перспективний напрямок для поліпшення розуміння зв'язків між фізичною активністю і серцево-судинними захворюваннями. Хоча рух сам по собі корисний для здоров'я, проте хронічні фізичні навантаження на роботі приносять більше шкоди, викликаючи порушення серцевого ритму, – говорить Жан-Філіп Емпа, старший автор дослідження з Inserm.

Наразі вчені збираються відтворити отримані результати в інших групах населення і детальніше вивчити взаємодію між фізичною активністю і здоров'ям.

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