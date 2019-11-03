5 причин зробити вранці зарядку

Хороший ранок обов'язково має починатися з зарядки, тому зібрали 5 причин, чому варто прокинутись на 15 хвилин раніше та зайнятись фізичною активністю. Особливо актуально для офісних працівників!

Ранок мало в кого викликає приємні думки, адже люди часто нехтують сніданком та часом для себе. Однак медики наголошують, що ранкова руханка здатна змінити ваше життя на краще, тому варто пожертвувати останніми хвилинами сну задля цього.

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Чим корисна зарядка?

Додає бадьорості. Можна забути про горня кави натщесерце, адже фізична активність запускає всі процеси в організмі та допомагає швидше прокинутися і ясно думати.

Можна забути про горня кави натщесерце, адже фізична активність запускає всі процеси в організмі та допомагає швидше прокинутися і ясно думати. Фізична форма. Зарядки допомагає зміцнити м'язові тканини, покращує стан судин та хребта. До того ж, регулярна зарядка гарантує хорошу фігуру. Звісно ж, у поєднанні з правильним раціоном.

Ось чому варто робити зарядку

Підіймає настрій. 10-15 хвилин активності здатні відчутно покращити настрій, адже всі м'язи розігріваються, до мозку надходить більше кисню, а тіло готове до продуктивного дня. Також під час зарядки посилюється вироблення ендорфінів, тому бажання усміхатись буде доволі щирим.

10-15 хвилин активності здатні відчутно покращити настрій, адже всі м'язи розігріваються, до мозку надходить більше кисню, а тіло готове до продуктивного дня. Також під час зарядки посилюється вироблення ендорфінів, тому бажання усміхатись буде доволі щирим. Зміцнює силу волі. Про неї ходять легенди, адже далеко не кожному вдається прокинутись після першого дзвінка будильника та ще й зайнятись важливими справами, приміром, сніданком і зарядкою. Але правильний режим дня та хоча б місяць практики, і ранковий підйом вчасно стане гарною звичкою.

Про неї ходять легенди, адже далеко не кожному вдається прокинутись після першого дзвінка будильника та ще й зайнятись важливими справами, приміром, сніданком і зарядкою. Але правильний режим дня та хоча б місяць практики, і ранковий підйом вчасно стане гарною звичкою. Покращує імунітет. Фізичні навантаження посилюють кровообіг, прискорюють обмін речовин та позитивно впливають на серцево-судинну та дихальну системи. Тому офісним працівникам та тим, у кого сидяча робота, це дуже потрібно.

Ось чому варто робити зарядку

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