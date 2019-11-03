Названа головна психологічна помилка при схудненні

Дієтологи порадили на початку шляху до схуднення не звертати уваги на страх, що щось може не вийти.

В першу чергу, забобон, мовляв, а раптом не вийде – це величезний камінь, який лежить на шляху до здоров'я і стрункості.

І ще: Американські тренери запропонували ідеальну формулу дитячих тренувань

Не варто відразу думати, нібито весь шлях до бажаного результату буде складатися з таких каменів. Або що кожен крок буде даватися так само нелегко, як найперший. "Так, можна взяти цей камінь з собою і тягнути всю дорогу, переконуючи себе, що ви – особливі, що у вас ніколи нічого не виходить. Пройдете два-три кроки і натрапите на ще один такий камінь, який тягли в минулий раз, кинули його тут і повернулися назад на свій затишний диван. А камінь нікуди не подівся", – з іронією говорять фахівці.

Дієтологи зазначають, що не варто зупинятись ні на початку, ні на півдорозі. А робити те, що і планували: заради чого побороли лінь і вийшли зі своєї зони комфорту.

Тренування

Читайте також: Всього три речі, від яких ви маєте відмовитися, щоб схуднути