Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів

  • 17
Колекція Converse з повністю перероблених матеріалів - фото 1
Колекція Converse з повністю перероблених матеріалів

Бренд Converse представив нові моделі з екологічною колекції Renew. Вона створюється з турботою про довкілля. Також у ній з'явився силует Chuck Taylor All Star Crater Knit.

Новинку відрізняють устілка OrthoLite, полегшена підошва Crater Foam з підтримкою стопи й еластична трикотажна основа з повністю перероблених матеріалів. Усе це робить кеди Crater Knit ще більш комфортними, ніж класичні, пише Buro247.

Це цікаво: Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO

Chuck Taylor All Star Crater Knit та інші кеди Renew можна купити в офіційних магазинах Converse, в мережі Street Beat і онлайн.

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455247

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455248

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455249

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455250

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455251

Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів - фото 455252

Раніше ми розповідали, що Converse запустили у продаж кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash. Пара виглядає так, ніби її хтось вже носив тривалий час. Нові кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash виглядають так, ніби у них ходили кілька років. Бруд на підошві та "запилюжені" шнурки особливо правдоподібні. Однак тепер це називається "вінтажний вид прямо з коробки".

Читайте також: Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини