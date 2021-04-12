На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів
-
- 17
Бренд Converse представив нові моделі з екологічною колекції Renew. Вона створюється з турботою про довкілля. Також у ній з'явився силует Chuck Taylor All Star Crater Knit.
Новинку відрізняють устілка OrthoLite, полегшена підошва Crater Foam з підтримкою стопи й еластична трикотажна основа з повністю перероблених матеріалів. Усе це робить кеди Crater Knit ще більш комфортними, ніж класичні, пише Buro247.
Це цікаво: Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO
Chuck Taylor All Star Crater Knit та інші кеди Renew можна купити в офіційних магазинах Converse, в мережі Street Beat і онлайн.
Раніше ми розповідали, що Converse запустили у продаж кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash. Пара виглядає так, ніби її хтось вже носив тривалий час. Нові кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash виглядають так, ніби у них ходили кілька років. Бруд на підошві та "запилюжені" шнурки особливо правдоподібні. Однак тепер це називається "вінтажний вид прямо з коробки".
Читайте також: Стильний дідусь повторює образи зірок, і це варто побачити
-
18:24Штучний інтелект написав сценарій для найгіршого фільму в історії: смішне відео
-
18:17Гороскоп на 13 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
17:43Нутриціологиня назвала 5 ознак дефіциту заліза в організмі: зверніть увагу
-
17:20Галасливі сусіди: що робити і куди звертатися?
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:11У Франції заборонили короткі внутрішні авіарейси, щоб люди подорожували поїздами
-
16:52Названий найкращий фільм за версією BAFTA-2021
-
16:42У мережі показали принцип роботи рідкої лінзи в Xiaomi Mi Mix Fold: відео
-
16:21Ірина Шейк в новому відео похвалилася декольте в білизні
-
16:09Jaguar судиться з подружжям пенсіонерів через репліку родстера C-Type
-
15:52Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів
-
15:33Чоловік ледь не одружився з чужою нареченою через Google Maps: епічна історія
-
15:18Холостяк 11: як виглядають учасниці проєкту без макіяжу (ФОТО)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:59Samsung Galaxy S22 Ultra з камерою від Olympus показали на реалістичних рендерах
-
14:47Вчені назвали вагому причину не пити воду з-під крана
-
14:32Дослідники відновили 1800-річну кольчугу за допомогою технологій для відеоігор
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
13:51Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco
-
13:23Волосся дівчини почало диміти після самостійного фарбування: відео
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:22Найновіший суперкар McLaren зняли в Україні
-
11:49Adidas випустив інтерактивні кросівки для фанатів конструктора LEGO
-
11:21Блогер створив для Top Gear авто Джеймса Бонда і вмонтував у нього вогнемет: відео
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
- 10 квітня
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків
- 09 квітня
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня
-
07:31З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
- 08 квітня
-
21:53Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти