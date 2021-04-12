Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів

Бренд Converse представив нові моделі з екологічною колекції Renew. Вона створюється з турботою про довкілля. Також у ній з'явився силует Chuck Taylor All Star Crater Knit.

Новинку відрізняють устілка OrthoLite, полегшена підошва Crater Foam з підтримкою стопи й еластична трикотажна основа з повністю перероблених матеріалів. Усе це робить кеди Crater Knit ще більш комфортними, ніж класичні, пише Buro247.

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Chuck Taylor All Star Crater Knit та інші кеди Renew можна купити в офіційних магазинах Converse, в мережі Street Beat і онлайн.

Раніше ми розповідали, що Converse запустили у продаж кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash. Пара виглядає так, ніби її хтось вже носив тривалий час. Нові кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash виглядають так, ніби у них ходили кілька років. Бруд на підошві та "запилюжені" шнурки особливо правдоподібні. Однак тепер це називається "вінтажний вид прямо з коробки".

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