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Чоткий Паца – Мокрые кроссы: вийшла українська пародія на відомий хіт
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Український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив нову кумедну пародію на хіт білоруського репера Тіма Белорусских. Блогери переосмислили трек пісні "Мокрые кроссы" та вирішили заспівати про ... школу. Дивіться!
У новому кліпі-пародії на Тіма Белорусских – "Мокрые кроссы" Чоткий Паца повернувся до теми незабутніх шкільних років. За словами творців відео, це – їхня найліричніша робота. Зацініть!
Тима Белорусских – Мокрые кроссы – дивитися онлайн пародію Паци:
Це цікаво: Пародія Чоткий Паца – Panda E
Текст і слова пародії на Мокрые кроссы
За першой партой в нас один ботан сидить
свою коряву руку тягне майже кожну мить
за другой – дві подружкі нєразлєйвода
тільки через хлопців вони сруться іногда
а за третєю партой – однокласниця класна
усі люблять діваху за красівиє глазкі
за четвертою ж у нас – с прєдидущею контраст
бо за бургер душу дьяволу продаст
Таня:
у нас очень дружелюбный клас
Тьоха:
ну а за пятою партою слухай
на усіх уроках я шпілю в ігрухі
і тупо наплєвать шо там каже класнуха
я вєсь в ігрє, увесь в ігрє
Приспів:
лондон зе кепітал оф зе грейт брітан
my father is dog, my mother is sister
і знову мене тяне как будто магнітом
мій телефон забрав у полон!
Костя:
як впадлу починать мені новий блокнот
о як же пережить еще один учебный год
Вебстер:
не получу 12 – мене мамка убьет
Уля:
він в інстаграмі лайк поставив своїй бившій урод
Костя:
а главне, це лиш другий урок з сіми
ну відпустіть пораньше благаємо всі ми
залишусь із думками я на самоті
шо там в дорослому житті?
і унесуть думки у ті далекі роки
коли побачимся знову всі ми на встрєчє випускників
Вже замужем давно усі дівки
всі так змінились сильно,ну а хлопці навпаки
хтось став бізнесменом, а хтось вобще пєвіцей
хтось був у тюрьмє, хтось працює заграніцей
Слава небесам, шо ніхто із нас не спілся
і зараз не повіриш глядя в еті мудрі ліца
Приспів:
як за той за пятою партою, слухай
на усіх уроках він шпілив в ігрухі
і тупо наплєвал шо там каже класнуха
був вєсь в ігрє, увесь в ігрє
лондон зе кепітал оф зе грейт брітан
Тоха:
my father is a dog, my mother is sister
Костя:
і кожного тягнув він как будто магнітом
той телефон забрав у полон!
И пускай капает капает время
Снова возвращаюсь в школу где бы я не был
І буду сумувати за вами за всємі
мій рідний клас, любімий клас.
Дивіться також: Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло
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