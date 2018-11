Чоткий Паца – Мокрые кроссы: вийшла українська пародія на відомий хіт

Український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив нову кумедну пародію на хіт білоруського репера Тіма Белорусских. Блогери переосмислили трек пісні "Мокрые кроссы" та вирішили заспівати про ... школу. Дивіться!

У новому кліпі-пародії на Тіма Белорусских – "Мокрые кроссы" Чоткий Паца повернувся до теми незабутніх шкільних років. За словами творців відео, це – їхня найліричніша робота. Зацініть!

Тима Белорусских – Мокрые кроссы – дивитися онлайн пародію Паци:

Текст і слова пародії на Мокрые кроссы

За першой партой в нас один ботан сидить

свою коряву руку тягне майже кожну мить

за другой – дві подружкі нєразлєйвода

тільки через хлопців вони сруться іногда

а за третєю партой – однокласниця класна

усі люблять діваху за красівиє глазкі

за четвертою ж у нас – с прєдидущею контраст

бо за бургер душу дьяволу продаст

Таня:

у нас очень дружелюбный клас

Тьоха:

ну а за пятою партою слухай

на усіх уроках я шпілю в ігрухі

і тупо наплєвать шо там каже класнуха

я вєсь в ігрє, увесь в ігрє

Приспів:

лондон зе кепітал оф зе грейт брітан

my father is dog, my mother is sister

і знову мене тяне как будто магнітом

мій телефон забрав у полон!

Костя:

як впадлу починать мені новий блокнот

о як же пережить еще один учебный год

Вебстер:

не получу 12 – мене мамка убьет

Уля:

він в інстаграмі лайк поставив своїй бившій урод

Костя:

а главне, це лиш другий урок з сіми

ну відпустіть пораньше благаємо всі ми

залишусь із думками я на самоті

шо там в дорослому житті?

і унесуть думки у ті далекі роки

коли побачимся знову всі ми на встрєчє випускників

Вже замужем давно усі дівки

всі так змінились сильно,ну а хлопці навпаки

хтось став бізнесменом, а хтось вобще пєвіцей

хтось був у тюрьмє, хтось працює заграніцей

Слава небесам, шо ніхто із нас не спілся

і зараз не повіриш глядя в еті мудрі ліца

Приспів:

як за той за пятою партою, слухай

на усіх уроках він шпілив в ігрухі

і тупо наплєвал шо там каже класнуха

був вєсь в ігрє, увесь в ігрє

лондон зе кепітал оф зе грейт брітан

Тоха:

my father is a dog, my mother is sister

Костя:

і кожного тягнув він как будто магнітом

той телефон забрав у полон!

И пускай капает капает время

Снова возвращаюсь в школу где бы я не был

І буду сумувати за вами за всємі

мій рідний клас, любімий клас.

