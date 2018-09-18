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Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
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Популярний український YouТube-канал "Чоткий Паца" підірвав мережу кумедною пародією на хіт білоруського репера CYGO – "Panda E". Блогери переосмислили слова треку та вирішили заспівати про ... Херсон і його кавуни. Зацініть!
У новому кліпі "Чоткий Паца" показує "жизнь і страсті Ашота після того, як вкрали його бальшой банан". Так, головний герой ролика почав торгувати херсонськими кавунами. Дізнайтеся, як їсти ці смачні ягоди, щоб "не біжать потом со скоростью гепарда", – у відео "Паци", яке вже очолило тренди Youtube!
CYGO – Panda E – пародія від блогерів "Чоткий Паца":
Дивіться також: Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло
Текст і слова пародії на "Panda E"
Розкажу, як все у мене в жизні помєнялось вам,
Як у ночі на пляж пробрались пара злих людей.
І сукі нагло вкрали черті мій Большой банан
І не катать тепер мені дєвчонок every day
Все побєрєжьє в пошуках його я обійшов – не знайшов
Ох козли-ворюги, вашу мамку я ринь-ринь
но шанс большой, судьбе спасибо, получил Ашот
І продаю тепер херсоньські кавуни.
вот так от звонко, кладу половінку в пленку!
если вдруг спросят, і сухой хвостик тут.
еслі тут вот так сдавіт – відіш он хрустіт
І на целом Свєтє такіх не встретіш ти
І на целом Свєтє такіх не встретіш ти
Обрати сладкий кавун не сложно –
обрати сладкий кавун лєгко!
і вкус забіть єго нам тупо нєвозможно,
но їш його осторожно
правда, кавуни не їш ти на ніч, дєтка, правда,
шоб не біжать потом со скоростью гепарда!
перед сном отліть обов'язково надо,
шоб не біжать потом со скоростью гепарда
кавуни не їш ти на ніч, дєтка, правда,
шоб не біжать потом со скоростью гепарда
перед сном отліть обов’язково надо,
шоб не біжать потом со скоростью гепарда
всіх плєніла нас ягода оця!
шоб напитися, в соку пів лиця, сука пів лиця!
трьошка кілограм – це неначе сон!
всім повезло нам, кажем в унісон: "дякуєм, Херсон!"
Коли зранку в тебе є бодун,
в голові тайфун – укусі кавун і пройде бадун!
будь ти українець чи француз,
не забудеш його вкус!
це кавун – сам ти арбуз!
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