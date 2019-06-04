Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери

У мережі з'явилась остання 5 серія серіалу Чорнобиль, який вразив глядачі по всьому світу. Як покажуть суд над винуватцями та причину трагічного вибуху на ЧАЕС - дивіться онлайн новий епізод, а також читайте сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!

З'явилася фінальна, 5 серія, міні-серіалу Чорнобиль. Її оприлюднили у ніч з 3 на 4 червня. Глядачі нарешті дізнаються, як з наслідками моторошного вибуху на Чорнобильській АЕС будуть справлятися усі причетні, а також розкриють долю одного із головних героїв.

Дивитись онлайн 5 серія Чорнобиль можна тут:

Американський телеканал HBO (щопонеділка о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 вівторка)

(щопонеділка о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 вівторка) Сервіс HBO NOW , який обійдеться у 14,99 долара в місяць

, який обійдеться у 14,99 долара в місяць Онлайн-кінотеатри та сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Обережно, далі сюжет 5 серії Чорнобиля! Тут спойлери!

Трейлер 5 епізоду серіалу Чорнобиль 2019:

Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!

Сюжет і спойлери 5 серії Чорнобиля 2019

Після 4 несподіваних епізодів про небезпеку, яка загрожує планеті, смертельні наслідки та невідому героїку міні-серіал Чорнобиль закінчується 5 серію під назвою "Вічная пам'ять".

Безпосереднє спустошення від ядерної аварії 1986 року стримали, радіоактивні загиблі поховані у бетонних комірках, однак наслідки від радянської політики лише починаються, адже намагаються знайти винних в одній із найгірших людських катастроф в історії. Судовий розгляд показує причину аварії у культурному центрі все ще небезпечного та радіоактивного міста Чорнобиля. Жах, горе та моменти героїзму - ось, що можна побачити у фіналі.

HBO

5 епізод має чимало флешбеків, які демонструють гострий погляд на життя в українському місті за 12 годин до спустошення. Людмила Ігнатенко усміхається, спостерігаючи, як її чоловік Василь тримає сусідську дитину. Ми вже бачила пожежника Василя, який загинув від несподіваної і страшної радіаційної смерті, яка вбила б ненароджену доньку пари, про яку вагітна Людмила не розповіла у той день.

У Чорнобилі триває суд над винуватцями: директором заводу Віктором Брюхановим, головним інженером Михайлом Фоміним та його заступником Анатолієм Дятловим. На старті епізоду вже зрозуміло, що вчений-дослідник Валерій Легасов дає свідчення.

Liam Daniel/HBO

За спогадами, Брюханов та Фомін наполягають на перевірці безпеки, однак їм пропонують відтягнути її на 10 годин. Успішний тест дозволить отримати підвищення, тому Дятлов погоджується особисто стежити за операцією з непідготовленим екіпажем.

Похмурий Дятлов залякує всіх диспетчерів своїми наказами, образами та письмовими інструкціями. Глядачі можуть ще раз побачити Акімова та Леоніда Топтунова перед моторошною смертю. Зблідлі обличчя через безглузді та ризиковані випробовування говорять за себе. Акімов хоче припинити все, але Дятлов погрожує йому роботою та родиною.

Тести продовжуються, ядро нагрівається до небезпечних позначок, але працівники сподіваються, що у них є захисна мережа. Адже є кнопка AZ5, яка негайно вимикає реактор.

Але навіть вона не рятує від катастрофи. Дятлов перекидає всю провину на працівників, над якими він знущався, стверджуючи, що вони пройшли текст, коли він був "на туалеті" (Мазін зазначає, що це заява Дятлова у реальному житті". Троє чоловіків отримують максимальне покарання - до 10 років у таборі.

Liam Daniel/HBO

Завершує серіал прагматичний політик Борис Щербина, який наполягає, щоб Легасов завершив свідчення. Він попереджає про смертельні наслідки Чорнобиля, які впливають на ядерну систему країни, адже саме графітові наконечники, через які трапився вибух, з'явились, щоб зекономити гроші.

Легасов наголошує, що знає, що віддав життя за виявлення причини радіоактивного впливу. Можна побачити, що у нього випадає волосся. Але тепер він відмовляється від своєї репутації. Голова КГБ дає зрозуміти, що у раніше відданого комуніста Легасова більше немає кар'єри. Нагадаємо, що рівно через 2 роки після вибуху на ЧАЕС Легасов чинить самогубство.

Liam Daniel/HBO

Врешті фінальний розширений епілог показує справжні наслідки катастрофи. Радянський Союз визнав тільки 31 смерть через вибух. Але загальна кількість загиблих від раку, за прогнозами, сягає 4000 серед тих, хто зазнав високих доз радіації, а ще 5 тисяч серед тих, у кого було менше опромінення.

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