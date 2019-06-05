Як серіал Чорнобиль вплинув на Україну

Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від відомого американського каналу НВО популярність турів в зону АЕС значно зросла. Безліч українців і іноземців хочуть своїми очима побачити місто, в якому сталася катастрофа.

У компаніях, які організовують тури в зону відчуження кажуть про 30-40% зростання кількості туристів. Після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости.

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Директор SoloEast Travel Сергій Іванчук сказав, що в травні, коли HBO почав показувати серіал, кількість туристів збільшилася на 30%. Замовлення на червень, липень і серпень зросли на 40%. Глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії Chernobyl Tour Ярослав Ємельяненко також очікує збільшення потоку туристів до 40%.

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