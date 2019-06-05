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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Як серіал Чорнобиль вплинув на Україну

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Як серіал Чорнобиль вплинув на Україну - фото 1

Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від відомого американського каналу НВО популярність турів в зону АЕС значно зросла. Безліч українців і іноземців хочуть своїми очима побачити місто, в якому сталася катастрофа.

У компаніях, які організовують тури в зону відчуження кажуть про 30-40% зростання кількості туристів. Після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости.

До слова: Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери

Директор SoloEast Travel Сергій Іванчук сказав, що в травні, коли HBO почав показувати серіал, кількість туристів збільшилася на 30%. Замовлення на червень, липень і серпень зросли на 40%. Глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії Chernobyl Tour Ярослав Ємельяненко також очікує збільшення потоку туристів до 40%.

Читайте також: Чорнобиль: у серіалі помітили ще один серйозний ляп (фотофакт)

Джерело: reuters
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