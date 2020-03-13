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Чому категорично не можна пропускати сніданок: вагома причина
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Кожен із нас знає, що сніданок – чи не найголовніший прийом їжі. Втім, усе частіше люди нехтують ним. Учені вирішили нагадати про наслідки, які очікують на тих, хто пропускає сніданок.
Дослідження 2019 року, опубліковане в The International Journal of Environmental Research and Public Health, показало, що люди, які снідають бодай раз на тиждень, з меншою ймовірністю зіткнуться з серцево-судинними захворюваннями.
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Натомість пропуск сніданку пов'язаний з ожирінням, діабетом і високим рівнем холестерину, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
У тих, хто не снідав, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був вищим на 87%, – говорить Вей Бао, доктор медичних наук, доцент кафедри епідеміології в Коледжі громадської охорони здоров'я Університету Айови і провідний автор дослідження.
Він також зауважив, що у цій оцінці вже враховані вік, стать, раса / етнічна приналежність, соціально-економічний статус, особливості харчування і способу життя, індекс маси тіла і фактори ризику серцево-судинних захворювань.
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