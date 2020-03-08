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У жодному випадку: від цього популярного сніданку варто відмовитись
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Вранці небагато людей встигають поснідати та ще й обрати для цього правильні продукти, тому часто і дорослі, і діти обирають доволі популярний варіант ранкової трапези – пластівці. Але цей смаколик значно шкідливіший, аніж можна уявити.
Дуже велика кількість батьків по всьому світу піддається рекламам та годує себе і своїх дітей кукурудзяними пластівцями на сніданок. А все тому, що це не забирає багато часу і доволі смачно. Проте медики зовсім не у захваті від такого раціону. Хоч смаколик і вважається безпечним у невеликих порціях, але регулярне вживання може викликати малоприємні наслідки.
І ще: Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
Дослідження підтвердили, що діти, зазвичай, вживають у 2-3 рази більше пластівців, аніж потрібно, тож рівень цукру в крові стрімко підіймається. Не важко здогадатись, що це призводить до перепадів настрою та збільшення ваги. Тому дієтологи вирішили встановити спеціальні обмеження для пластівців на сніданок: одна порція повинна складати менше як 13 грамів цукру та не більше 200 ккал. До того ж, варто дуже уважно дивитись на склад продуктів.
Ідеальним варіантом є відмова від магазинних пластівців, адже гранолу можна зготувати і самому. Для цього достатньо запекти вівсянку з горіхами та сухофруктами у духовці.
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