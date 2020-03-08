У жодному випадку: від цього популярного сніданку варто відмовитись

Вранці небагато людей встигають поснідати та ще й обрати для цього правильні продукти, тому часто і дорослі, і діти обирають доволі популярний варіант ранкової трапези – пластівці. Але цей смаколик значно шкідливіший, аніж можна уявити.

Дуже велика кількість батьків по всьому світу піддається рекламам та годує себе і своїх дітей кукурудзяними пластівцями на сніданок. А все тому, що це не забирає багато часу і доволі смачно. Проте медики зовсім не у захваті від такого раціону. Хоч смаколик і вважається безпечним у невеликих порціях, але регулярне вживання може викликати малоприємні наслідки.

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Дослідження підтвердили, що діти, зазвичай, вживають у 2-3 рази більше пластівців, аніж потрібно, тож рівень цукру в крові стрімко підіймається. Не важко здогадатись, що це призводить до перепадів настрою та збільшення ваги. Тому дієтологи вирішили встановити спеціальні обмеження для пластівців на сніданок: одна порція повинна складати менше як 13 грамів цукру та не більше 200 ккал. До того ж, варто дуже уважно дивитись на склад продуктів.

Що не варто їсти на сніданок

Ідеальним варіантом є відмова від магазинних пластівців, адже гранолу можна зготувати і самому. Для цього достатньо запекти вівсянку з горіхами та сухофруктами у духовці.

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