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Дієтологи розповіли, як схуднути, змінивши сніданок

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Сніданок - фото 1
Сніданок / menslife

Дієтолог Сьюзі Баррелл запропонувала сніданок, завдяки якому можна з самого ранку активізувати в організмі процеси метаболізму і домогтися схуднення.

Головне, зазначає експерт, сніданок пропускати небажано в принципі. Той, хто повноцінно поїв зранку, не буде протягом всього дня постійно щось жувати.

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"Багато хто думає, що відмова від сніданку є ключем до втрати ваги, проте найбільш ситна їжа, з'їдена з ранку, тримає нас не голодними і дозволяє не спокушатися протягом дня", – зазначила дієтолог. Якісних вуглеводів вранці не треба боятися: вони забезпечать мозок і м'язи необхідною енергією, це по-перше. До них відносять, наприклад, цілозернові низькокалорійні вуглеводи.

По-друге, дієтолог радить включити в меню білкові продукти. Наприклад, в понеділок це буде кілька варених яєць, у вівторок сир, в середу відварна риба. Разом з білковим продуктом добре з'їсти кашу з цілозернової крупи. По-третє, до цих страв слід додати овочі і фрукти, які поповнять організм клітковиною і вітамінами.

Дієтологи розповіли, як схуднути, змінивши сніданок - фото 391007

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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