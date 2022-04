Чоловік з залізними яйцями: Шон Леннон і Gogol Bordello записали пісню про Зеленського

Учасники гурту Gogol Bordello та інші відомі музиканти створили пісню про президента України. Зеленського Володимира охрестили чоловіком з залізними яйцями!

Усі кошти за монетизацію пісні перекажуть на підтримку гуманітарної організації Nova Ukraine.

Над піснею про Зеленського працювали Євген Гудзь (акустична гітара, вокал) та Сергій Рябцев (скрипка), як учасники "Gogol Bordello". Також долучилися Шон Леннон (гітара, вокал), Біллі Стрінгз (акустична гітара), Стюарт Коупленд із гурту "The Police" (ударні) та Лес Клейпул із "Primus" (бас, вокал). Музику створив Лес Клейпул, а над словами працювали Лес Клейпул та Євген Гудзь.

"Ми вирішили створити музику, яка закликає до єдності та висловлює пошану тим, хто організовує українську оборону. Як президент Зеленський, який продемонстрував досі небачену витримку та героїзм. Це наш спосіб показати, що такі важковаговики, як Лес, Стюарт, Біллі та Шон підтримують народ України та суверенність країни від початку російського терору", – пояснює Гудзь в коментарі виданню Rolling Stone.

Слухати пісню Claypool, Hütz, Copeland, Lennon, Ryabtsev, & Strings – Zelensky: The Man With the Iron Balls:

Музиканти закликають слухачів продемонструвати свою підтримку Україні та надіслати їм відео, на якому ви, ваші друзі, колеги, діти, домашні тварини, улюблені іграшки або будь-що інше, аплодуєте під цю пісню. Це буде ваш вияв підтримки людини та людей, які не зрадять своєї свободи.

